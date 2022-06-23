«Назад в будущее» станет мюзиклом на Бродвее. Первые постановки начнутся в 2023-м

UPD: Добавлена информация про постановку в Лондоне.

«Назад в будущее» станет бродвейским мюзиклом!

В своё время режиссёр Роберт Земекис и сценарист Боб Гейл запретили снимать по франшизе ремейки и продолжения-переосмысления. Но про мюзиклы, кажется, речи не было.

В небольшом тизере, который представляет артистов в образах Марти Макфлая и Дока Брауна, обещают старт постановок в 2023-м. DeLorian, разумеется, тоже на сцене есть!

Правда, никаких подробностей о новом мюзикле пока нет: ни имён артистов, ни руководителей, ни других деталей. На сайте постановки можно только оставить данные для раннего доступа к билетам.

Скорее всего, речь о том же мюзикле, что шёл ранее в Лондоне: