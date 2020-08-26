Netflix выпустил документалку о создании «Ведьмака»

Стриминговый сервис выпустил Making The Witcher — документальный эпизод о создании сериала «Ведьмак». Заодно стриминг показал трейлер.
Эпизод идёт полчаса, и в нём слово дают шоураннеру Лорен Хиссрич и основному актёрскому составу: Гэнри Кавиллу, Ане Чалотре и Фрее Аллен. Кроме того, создатели показали множество кадров со съёмочной площадки (где гуляет Анджей Сапковский), этапы гриммировки актёров под монстров и процесс создания компьютерной графики.
Ролик доступен на сервисе с русскими субтитрами.
В конце августа Генри Кавилл опубликовал фотографию из гримёрной, обозначив, что съёмки второго сезона возобновились.
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No bald cap this year. Just pounds of 2 types of medical tape and some glue…. Removal is a joy. Jacqui and Ailbhe here, though, have the deft touch of angels. Jacqui more so an Angel of Vengeance, but that's all part of her charm. Oh and for those who may be worrying. All of us are Covid cleared and bubbled 👍🏻. We get tested twice a week up here in Kaer Morhen! #Witcher2 #CasuallyOpenRobe #CowboyBeard @RathoreJacqui @AilbheLemass
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Стриминг планирует и дальше развивать франшизу. Ранее стриминг заказал анимационный приквел про Весемира «Кошмар Волка», который должен выйти в этом году. В нём появятся некоторые герои из шоу.
Кроме того, Netflix анонсировал и сериал-приквел, который осветит события «Сопряжения сфер». Над ним авторы работают вместе с Сапковским. Пока подробностей особо нет.
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