Netflix выпустил документалку о создании «Ведьмака»

Стриминговый сервис выпустил Making The Witcher — документальный эпизод о создании сериала «Ведьмак». Заодно стриминг показал трейлер.

Эпизод идёт полчаса, и в нём слово дают шоураннеру Лорен Хиссрич и основному актёрскому составу: Гэнри Кавиллу, Ане Чалотре и Фрее Аллен. Кроме того, создатели показали множество кадров со съёмочной площадки (где гуляет Анджей Сапковский), этапы гриммировки актёров под монстров и процесс создания компьютерной графики.

Ролик доступен на сервисе с русскими субтитрами.

В конце августа Генри Кавилл опубликовал фотографию из гримёрной, обозначив, что съёмки второго сезона возобновились.

Стриминг планирует и дальше развивать франшизу. Ранее стриминг заказал анимационный приквел про Весемира «Кошмар Волка», который должен выйти в этом году. В нём появятся некоторые герои из шоу.

Кроме того, Netflix анонсировал и сериал-приквел, который осветит события «Сопряжения сфер». Над ним авторы работают вместе с Сапковским. Пока подробностей особо нет.