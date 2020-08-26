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    Новости

    Netflix выпустил документалку о создании «Ведьмака»

    26 августа 2020
    Александр Стрепетилов
    26.08.2020
    4249
    1 минута на чтение

    Стриминговый сервис выпустил Making The Witcher — документальный эпизод о создании сериала «Ведьмак». Заодно стриминг показал трейлер.

    Эпизод идёт полчаса, и в нём слово дают шоураннеру Лорен Хиссрич и основному актёрскому составу: Гэнри Кавиллу, Ане Чалотре и Фрее Аллен. Кроме того, создатели показали множество кадров со съёмочной площадки (где гуляет Анджей Сапковский), этапы гриммировки актёров под монстров и процесс создания компьютерной графики.

    Ролик доступен на сервисе с русскими субтитрами.

    В конце августа Генри Кавилл опубликовал фотографию из гримёрной, обозначив, что съёмки второго сезона возобновились.

    Стриминг планирует и дальше развивать франшизу. Ранее стриминг заказал анимационный приквел про Весемира «Кошмар Волка», который должен выйти в этом году. В нём появятся некоторые герои из шоу.

    Кроме того, Netflix анонсировал и сериал-приквел, который осветит события «Сопряжения сфер». Над ним авторы работают вместе с Сапковским. Пока подробностей особо нет.

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     Алексей Ионов |  26.12.2019

    Самый ожидаемый и самый противоречивый сериал года, который вызвал и восторги, и много критики. Его достоинства становятся видны постепенно.

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    Александр Стрепетилов
    Редактор
    Главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.

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