Netflix заказал три анимационных проекта. Среди них — сериал про воина, превращённого в масло

Netflix анонсировал три новых анимационных проекта в рамках работы с американо-азиатскими продюсерами. Все три должны выйти ориентировочно в 2023-м.

Первый — это полнометражный анимационный фильм «Царь Обезьян» (The Monkey King), вдохновлённый персонажем классического китайского романа «Путешествие на Запад». Работать над ним будут исполнительный продюсер Стивен Чоу («Разборки в стиле кунг-фу», «Путешествие на Запад») и продюсер Кендра Хааланд («Как приручить дракона 2»), а снимет Энтони Стакки («Семейка монстров») . На озвучку позвали Джимми О. Яна, Боуэна Яна, Джоли Хоанг-Раппапорт.

Boons and Curses — анимационный сериал от исполнительных продюсеров Джайдипа Хасраджани («Суперкрошки») и Джейка Голдмена («Футурама»), вдохновлённый древней Южной Азией. Проект описывается как комедийный экшен, действие которого разворачивается в магических землях Майя. Страна вот-вот окажется на пороге волшебной войны. Главный герой — превращённый в масло гхи трёхфутовый боец Баан — бросает вызов могущественному Раджу и его монструозной армии. А поможет Баану в его противостоянии воровка с манией величия Рани.

Третий проект — анимационный сериал Mech Cadets, основанный на комиксе Mech Cadet Yu Грега Пака и Такеси Миядзавы. Исполнительными продюсерами выступают издательство Boom! Studios, японская студия Polygon Pictures Inc и Аарон Лэм, который также пишет сценарий.

Действие сериала развернётся в недалёком будущем (примерно 2070 год) после нападения пришельцев. Главным героем станет подросток Стэнфорд Ю, который работает уборщиком в Военной академии воздушной полиции. Всю жизнь он мечтал оказаться в небе, и вот однажды на Землю из космоса прибывают гигантские роботы РобоМеха. Стэнфорд вместе с друзьями и одноклассниками должны отбросить разногласия, чтобы защитить человечество от пришельцев.