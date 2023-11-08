Ностальгируем вместе с читателями и главредами в юбилейном 100-м выпуске Фантастического подкаста

Фантастический подкаст возвращается после долгого перерыва с юбилейным, сотым выпуском!
Но на нём мы будем отмечать другой юбилей: 20 лет исполняется печатному приложению к этому подкасту — журналу «Мир фантастики». В честь этого мы собрали у костра тёплую компанию в лице четырёх преданных читателей, а также сразу двух главных редакторов МФ: Сергея Серебрянского и Петра Тюленева.
Узнайте из выпуска:
- Как появился «Мир фантастики».
- Как фантастика может повлиять на становление личности.
- Почему формат журнала всё ещё актуален.
- Чего больше в работе главного редактора: рутины или романтики?
- Какие спецвыпуски выйдут в 2024 году.
- Что Красные Шапки отобрали у главного редактора МФ в тёмной подворотне.
Иллюстрация на обложке: Фёдор Титов и Ольга Дребас.
Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.
Послушать на других сервисах (картинка кликабельная)
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Главный редактор «Мира фантастики», читатель журнала с первого номера.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.