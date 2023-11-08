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    Ностальгируем вместе с читателями и главредами в юбилейном 100-м выпуске Фантастического подкаста

    8 ноября 2023
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    08.11.2023
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    Ностальгируем вместе с читателями и главредами в юбилейном 100-м выпуске Фантастического подкаста

    Фантастический подкаст возвращается после долгого перерыва с юбилейным, сотым выпуском!

    Но на нём мы будем отмечать другой юбилей: 20 лет исполняется печатному приложению к этому подкасту — журналу «Мир фантастики». В честь этого мы собрали у костра тёплую компанию в лице четырёх преданных читателей, а также сразу двух главных редакторов МФ: Сергея Серебрянского и Петра Тюленева.

    Узнайте из выпуска:

    • Как появился «Мир фантастики».
    • Как фантастика может повлиять на становление личности.
    • Почему формат журнала всё ещё актуален.
    • Чего больше в работе главного редактора: рутины или романтики?
    • Какие спецвыпуски выйдут в 2024 году.
    • Что Красные Шапки отобрали у главного редактора МФ в тёмной подворотне.

    Иллюстрация на обложке: Фёдор Титов и Ольга Дребас.

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

    Послушать на других сервисах (картинка кликабельная)Фантастический подкаст

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    Редактор
    Главный редактор «Мира фантастики», читатель журнала с первого номера.
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