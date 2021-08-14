Новая экранизация «Интервью с вампиром» обрела исполнителя роли Лестата

По данным Variety, австралийский актёр Сэм Рид исполнит роль Лестата в сериале по книге Энн Райс «Интервью с вампиром». В предыдущей экранизации романа 1994 года эту роль сыграл Том Круз.

Сюжет сериала сконцентрируется на молодом аристократе Луи, который потерял свою жену и ребенка. У него больше нет никакого желания жить, однако судьба неожиданно сводит его с настоящим вампиром.

Компания AMC приобрела права на киноадаптацию всей книжной серии. В связи с этим Variety в своей статье предполагает, что, кроме сериала по «Интервью с вампиром», будут и экранизации других книг, и Сэма Рида могут взять на долгосрочную перспективу. На данный момент канал полностью сфокусирован на одном сериале.

Режиссёром первых двух эпизодов станет Алан Тейлор, постановщик «Тора 2: Царство тьмы», «Терминатора: Генезис», а также таких культовых сериалов, как «Игра престолов», «Сопрано», «Безумцы» и «Подпольная империя».

Шоураннером и сценаристом проекта выступит Ролин Джонс, который прежде работал над первым сезоном «Перри Мейсона» и «Изгоняющим дьявола». Сама писательница также поучаствует в создании шоу, став его продюсером. Производство начнётся в конце этого года.

Первый сезон должен выйти в 2022 году.