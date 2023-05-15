    3
    Новости | Подкасты

    Новостной подкаст: The Legend of Zelda, «Битлджюс», «Доктор Кто» и «Колесо Времени»

    15 мая 2023
    Avatar photo
    15.05.2023
    870
    2 минуты на чтение
    Новостной подкаст: The Legend of Zelda, «Битлджюс», «Доктор Кто» и «Колесо Времени»

    В эфире — уже пятнадцатый новостной спецвыпуск подкаста «Мира фантастики». В большом еженедельном обзоре мы собрали главное из мира кино, сериалов, видеоигр и книжных новинок.

    И сегодня вы узнаете:

    • Как Disney+ потерял миллионы пользователей из-за крикета
    • Какой эксклюзив Sony получит официальную русскую локализацию
    • Какие книги будет выпускать бывшая российская команда Storytel

    У микрофона Никита Волкович — поехали! Литературную рекомендацию в этот раз записал Василий Владимирский. Он горячо рекомендует новый роман Дмитрия Колодана «Мёртвый лес»!

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

    Дайджест материалов за неделю

    1. Олеся Климчук поделилась несколькими меткими наблюдениями по новому аниме Макото Синкая «Судзуме, открывающая двери». Рекомендуем к прочтению и если вы уже посмотрели, и если сомневаетесь и не можете принять решение.
    2. Алексей Ионов обстоятельно рассказал о забастовке Гильдии сценаристов Голливуда. Что это такое, чего хотят авторы и к чему это всё может привести — в отличном образовательном материале!
    3. Также обратите внимание на майскую подборку настолок от Юлии Хариной. Разброс в этот раз невероятный: от космических путешествий до приключений в роли пса-детектива!
    4. Если третьи «Стражи Галактики» показались вам недостаточно трогательными, обязательно прочитайте большой текст Ильи Глазкова о тяжелой судьбе этой картины и самого Джеймса Ганна. Слезу точно пустите.
    5. Александр Стрепетилов посмотрел второй сезон мултипликационной антологии «Звёздные войны: видения» и составил топ эпизодов от худшего к лучшему! 
    6. Борис Невский прочитал новый фэнтезийный роман Кэтрин Эдисон «Свидетель мёртвых» и считает, что это размеренное чтение для души не стоит пропускать.
    7. А вот в рубрику «разочарование недели» попадает мультсериал Геннди Тартаковского «Единорог: Вечные воины». Проект этого стимпанк-фэнтези разрабатывался более 20 лет, но куда ушли все эти года, не очень понятно. Так, по крайней мере, считает наш автор Марина Беляева.
    8. Егор Ермоченок посмотрел новых «Зловещих Мертвецов»… и остался более чем доволен. Да, новые мертвецы уже без Сэма Рэйми и без Брюса Кэмпбелла, но относятся к оригиналу с максимальным уважением. Читайте рецензию и смотрите фильм!
    9. А ещё загляните в блог издательства fanzon: там сделали подборку из пяти крутых фэнтезиных материалов, в центре которых — битвы, баталии и прочий кровавый махач! Пауэр-фэнтези в массы!
    10. А ещё на этой неделе вышло сразу два крутейших подкаста. И нет я так говорю не потому, что сам принял в одном из них участие. Первый — наше любовное письмо The Elder Scrolls IV: Oblivion. Вспоминали игру и делились способами убить назойливого фанаты с Арены ваш покорный слуга, Даниил Ряснянский и Андрей Быков! А Василий Владимирский в новом выпуске ФантКаста рассказывает о жанре Киберпанка и почему его отцом считается именно «Нейромант» Уильяма Гибсона.

    А ещё… Стартовал предзаказ майского выпуска Мира Фантастики. Цена — 390 рублей! В свежем номере — очень много интересеного:

    • Дзюндзи Ито: какой путь прошёл мастер хоррора
    • Вампиры реальны? Как они повлияли на вампирскую мифологию
    • Официальные экранизации D&D (преимущественно не очень)
    • «Железный человек» — как снимался фильм, давший старт киновселенной Marvel. 

    Послушать на других сервисах (картинка кликабельная)

    Фантастический подкаст
    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Avatar photo
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Сериал «Укрытие»: первые впечатления от жизни в бункере 4
    0
    15615
    Сериал «Укрытие» (Silo): первые впечатления от жизни в бункере

    Первые серии не разочаровывают, но теперь очень хочется, чтобы на вопросы дали ответы в первом сезоне.

    Читаем румангу «Белый человек» — адаптацию детектива про альбиноса 10
    0
    77360
    Читаем румангу «Белый человек» — адаптацию детектива про альбиноса

    Недавно у комикса завершилась краудфандинговая кампания, и уже в мае начнётся отправка печатных версий «Белого человека». А пока можно увидеть первые страницы, в которых мы знакомимся с Пейлом Арсином и […]

    Батальное фэнтези 2
    0
    126995
    Фэнтезийные баталии и сражения: 5 интересных романов

    Пять романов, сфокусированных на битвах и военных кампаниях.

    «Восстание зловещих мертвецов»: достойное продолжение?
    0
    165625
    «Восстание зловещих мертвецов»: достойное продолжение?

    Фильм Ли Кронина сохраняет и местами переосмысливает традиционные элементы серии, хоть сам и неохотно стремится к смелым экспериментам.

    Вспоминаем и хвалим The Elder Scrolls IV: Oblivion в 79-м выпуске подкаста
    0
    317386
    Вспоминаем и хвалим The Elder Scrolls IV: Oblivion в 79-м выпуске подкаста

    Наливайте бокальчик вина братьев Сурили — и приятного прослушивания!

    Журнал «Мир фантастики»: все номера 9
    0
    245924
    Мир фантастики №234 (май 2023)

    Выжившие и величайшие во всех проявлениях.

    «Единорог: Вечные воины» Тартаковского: прекрасное разочарование
    0
    208773
    «Единорог: Вечные воины» Тартаковского: прекрасное разочарование

    Первый проект Тартаковского, в котором нет ни интересного мира, ни запоминающихся персонажей.

    Видеоотчёт с игрокэмпа: два дня настолок
    0
    410700
    Видеоотчёт с игрокэмпа: два дня настолок

    Поговорили с представителями издательства и с приехавшими гостями.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить