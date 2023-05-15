Новостной подкаст: The Legend of Zelda, «Битлджюс», «Доктор Кто» и «Колесо Времени»

В эфире — уже пятнадцатый новостной спецвыпуск подкаста «Мира фантастики». В большом еженедельном обзоре мы собрали главное из мира кино, сериалов, видеоигр и книжных новинок.
И сегодня вы узнаете:
- Как Disney+ потерял миллионы пользователей из-за крикета
- Какой эксклюзив Sony получит официальную русскую локализацию
- Какие книги будет выпускать бывшая российская команда Storytel
У микрофона Никита Волкович — поехали! Литературную рекомендацию в этот раз записал Василий Владимирский. Он горячо рекомендует новый роман Дмитрия Колодана «Мёртвый лес»!
Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.
Дайджест материалов за неделю
- Олеся Климчук поделилась несколькими меткими наблюдениями по новому аниме Макото Синкая «Судзуме, открывающая двери». Рекомендуем к прочтению и если вы уже посмотрели, и если сомневаетесь и не можете принять решение.
- Алексей Ионов обстоятельно рассказал о забастовке Гильдии сценаристов Голливуда. Что это такое, чего хотят авторы и к чему это всё может привести — в отличном образовательном материале!
- Также обратите внимание на майскую подборку настолок от Юлии Хариной. Разброс в этот раз невероятный: от космических путешествий до приключений в роли пса-детектива!
- Если третьи «Стражи Галактики» показались вам недостаточно трогательными, обязательно прочитайте большой текст Ильи Глазкова о тяжелой судьбе этой картины и самого Джеймса Ганна. Слезу точно пустите.
- Александр Стрепетилов посмотрел второй сезон мултипликационной антологии «Звёздные войны: видения» и составил топ эпизодов от худшего к лучшему!
- Борис Невский прочитал новый фэнтезийный роман Кэтрин Эдисон «Свидетель мёртвых» и считает, что это размеренное чтение для души не стоит пропускать.
- А вот в рубрику «разочарование недели» попадает мультсериал Геннди Тартаковского «Единорог: Вечные воины». Проект этого стимпанк-фэнтези разрабатывался более 20 лет, но куда ушли все эти года, не очень понятно. Так, по крайней мере, считает наш автор Марина Беляева.
- Егор Ермоченок посмотрел новых «Зловещих Мертвецов»… и остался более чем доволен. Да, новые мертвецы уже без Сэма Рэйми и без Брюса Кэмпбелла, но относятся к оригиналу с максимальным уважением. Читайте рецензию и смотрите фильм!
- А ещё загляните в блог издательства fanzon: там сделали подборку из пяти крутых фэнтезиных материалов, в центре которых — битвы, баталии и прочий кровавый махач! Пауэр-фэнтези в массы!
- А ещё на этой неделе вышло сразу два крутейших подкаста. И нет я так говорю не потому, что сам принял в одном из них участие. Первый — наше любовное письмо The Elder Scrolls IV: Oblivion. Вспоминали игру и делились способами убить назойливого фанаты с Арены ваш покорный слуга, Даниил Ряснянский и Андрей Быков! А Василий Владимирский в новом выпуске ФантКаста рассказывает о жанре Киберпанка и почему его отцом считается именно «Нейромант» Уильяма Гибсона.
А ещё… Стартовал предзаказ майского выпуска Мира Фантастики. Цена — 390 рублей! В свежем номере — очень много интересеного:
- Дзюндзи Ито: какой путь прошёл мастер хоррора
- Вампиры реальны? Как они повлияли на вампирскую мифологию
- Официальные экранизации D&D (преимущественно не очень)
- «Железный человек» — как снимался фильм, давший старт киновселенной Marvel.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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Александр Ремизов
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