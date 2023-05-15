Новостной подкаст: The Legend of Zelda, «Битлджюс», «Доктор Кто» и «Колесо Времени»

В эфире — уже пятнадцатый новостной спецвыпуск подкаста «Мира фантастики». В большом еженедельном обзоре мы собрали главное из мира кино, сериалов, видеоигр и книжных новинок.

И сегодня вы узнаете:

Как Disney+ потерял миллионы пользователей из-за крикета

Какой эксклюзив Sony получит официальную русскую локализацию

Какие книги будет выпускать бывшая российская команда Storytel

У микрофона Никита Волкович — поехали! Литературную рекомендацию в этот раз записал Василий Владимирский. Он горячо рекомендует новый роман Дмитрия Колодана «Мёртвый лес»!

Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

Дайджест материалов за неделю

А ещё… Стартовал предзаказ майского выпуска Мира Фантастики. Цена — 390 рублей! В свежем номере — очень много интересеного:

Дзюндзи Ито: какой путь прошёл мастер хоррора

Вампиры реальны? Как они повлияли на вампирскую мифологию

Официальные экранизации D&D (преимущественно не очень)

«Железный человек» — как снимался фильм, давший старт киновселенной Marvel.

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