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    Новый DOOM, приквел Gears of War и сиквел Life is Strange — что показали на Summer Game Fest и Xbox Games Showcase

    10 июня 2024
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    10.06.2024
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    2 минуты на чтение
    Новый DOOM, приквел Gears of War и сиквел Life is Strange — что показали на Summer Game Fest и Xbox Games Showcase

    В конце прошлой недели прошли две крупные игровые презентации — Summer Game Fest с Джеффом Кили и Xbox Games Showcase.

    Мы собрали в одной заметке самые интересные анонсы и трейлеры.

    LEGO Horizon Adventures

    Состоялся анонс кооперативного экшена по Horizon в стиле LEGO — LEGO Horizon Adventures.

    Релиз состоится в 2024 году на PS5, Nintendo Switch и ПК.

    Harry Potter Quidditch Champions

    Игра выйдет 3 сентября на ПК и основных консолях.

    Star Wars Outlaws

    Новый геймплейный трейлер космической адвенчуры по «Звездным войнам». Детали раскроют в рамках Ubisoft Forward, которая пройдет 10 июня.

    Sid Meier’s Civilization VII

    Анонсировали новую часть 4Х-стратегии Sid Meier’s Civilization. Подробностей о проекте пока нет.

    NEVA

    Показали новую игру от создателей красивой адвенчуры GRIS — NEVA.

    Metaphor: ReFantazio

    Atlus, ответственная за серию Persona, показала очередной трейлер своей новой jRPG — Metaphor: ReFantazio.

    Игра выйдет 11 октября на консолях и ПК.

    Warhammer 40,000: Space Marine 2

    Saber Interactive продолжает делиться небольшими геймплейными трейлерами Space Marine 2.

    Игра выйдет 9 сентября на PS5, XSX/S и ПК.

    Kingdom Come: Deliverance II

    Геймплейный трейлер продолжения Kingdom Come: Deliverance.

    Ждем игру в 2024 году — пока без точной даты.

    The First Descendant

    Кинематографический трейлер эстетичного лутер-шутера The First Descendant.

    Игра обзавелась датой выхода — 2 июля.

    Dune: Awakening

    Новый кинематографический трейлер MMO-выживача во вселенной «Дюны» от создателей Conan Exiles.

    Геймплей покажут в августе в рамках gamescom 2024.

    New World: Aeternum

    Экшен-RPG, которую можно пройти как в одиночку, так и в кооперативе, выйдет в октябре.

    Palworld

    Разработчики Palworld объявили, что 27 июня для выживача выйдет масштабное обновление с новым регионом и палами.

    Monster Hunter Wilds

    Геймплейный трейлер новой части Monster Hunter, релиз которой состоится в 2025 году.

    Phantom Blade Zero

    Геймплей экшена в духе Sekiro: Shadows Die Twice — Phantom Blade Zero. Игру будут показывать на разных выставках в течение 2024 года.

    Даты релиза пока нет.

    DOOM: The Dark Ages

    Анонсировали приквел DOOM с подзаголовком The Dark Ages и показали геймплейные кадры.

    Релиз шутера состоится в 2025 году.

    State of Decay 3

    Атмосферный кинематографический трейлер зомби-экшена State of Decay 3.

    Пока без даты выхода.

    Dragon Age: The Veilguard

    BioWare показала первый полноценный трейлер новой Dragon Age, которая получила новой подзаголовок — The Veilguard.

    Выйдет осенью 2024 года.

    Starfield

    Bethesda анонсировала дополнение для Starfield под названием Shattered Space.

    DLC выйдет до конца 2024 года.

    Clair Obscur: Expedition 33

    Sandfall Interactive анонсировала очень красивую пошаговую RPG — Clair Obscur: Expedition 33.

    Ждем в 2025 году.

    South of Midnight

    Первый геймплейный трейлер фэнтезийного экшена в духе Kena: Bridge of Spirits.

    Релиз состоится в 2025 году.

    Age of Mythology: Retold

    Обновленная версия Age of Mythology выйдет 4 сентября.

    Mixtape

    Трейлер уютной адвенчуры Mixtape, которая по атмосфере напоминает смесь Life is Strange и сериал «Очень странные дела».

    Релиз состоится в 2025 году.

    Life is Strange: Double Exposure

    Анонсировали прямо продолжение первой части Life is Strande с подзаголовком Double Exposure. Действие развернется в ответвлении, в котором Хлоя умерла в конце оригинальной игры.

    Релиз состоится 29 октября.

    Indiana Jones and the Great Circle

    MachineGames поделилась новым трейлером приключенческой игры по «Индиане Джонсе».

    Indiana Jones and the Great Circle выйдет до конца 2024 года.

    Avowed

    Новый геймплейный трейлер экшен-RPG от первого лица во вселенной Pillars of Eternity, которой занимается Obsidian Entertainment.

    Atomfall

    Анонсировали стильный постапокалиптический выживач Atomfall, действие которого развернется в Великобритании.

    S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

    Новый геймплейный трейлер второго S.T.A.L.K.E.R. с подзаголовком Heart of Chornobyl.

    Релиз до сих пор не перенесли. Ждем 5 сентября.

    Assassin’s Creed Shadows

    Еще один трейлер грядущей Assassin’s Creed в японском сеттинге. Показали геймплей за куноити Наоэ и самурая Ясукэ.

    Игра выйдет 15 ноября на PS5, XSX/S и ПК.

    Diablo IV

    Открывающая сцена дополнения Vessel of Hatred для Diablo IV, которое выйдет 8 октября.

    Fable

    Новый трейлер перезапуска Fable, в котором показали немного геймплейных кадров.

    Gears of War: E-Day

    Наконец-то анонсировали новую игру во вселенной Gears of War. Это будет приквел, сюжет которого развернется за 14 лет до событий первой части.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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