Новый DOOM, приквел Gears of War и сиквел Life is Strange — что показали на Summer Game Fest и Xbox Games Showcase

В конце прошлой недели прошли две крупные игровые презентации — Summer Game Fest с Джеффом Кили и Xbox Games Showcase.

Мы собрали в одной заметке самые интересные анонсы и трейлеры.

LEGO Horizon Adventures

Состоялся анонс кооперативного экшена по Horizon в стиле LEGO — LEGO Horizon Adventures.

Релиз состоится в 2024 году на PS5, Nintendo Switch и ПК.

Harry Potter Quidditch Champions

Игра выйдет 3 сентября на ПК и основных консолях.

Star Wars Outlaws

Новый геймплейный трейлер космической адвенчуры по «Звездным войнам». Детали раскроют в рамках Ubisoft Forward, которая пройдет 10 июня.

Sid Meier’s Civilization VII

Анонсировали новую часть 4Х-стратегии Sid Meier’s Civilization. Подробностей о проекте пока нет.

NEVA

Показали новую игру от создателей красивой адвенчуры GRIS — NEVA.

Metaphor: ReFantazio

Atlus, ответственная за серию Persona, показала очередной трейлер своей новой jRPG — Metaphor: ReFantazio.

Игра выйдет 11 октября на консолях и ПК.

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Saber Interactive продолжает делиться небольшими геймплейными трейлерами Space Marine 2.

Игра выйдет 9 сентября на PS5, XSX/S и ПК.

Kingdom Come: Deliverance II

Геймплейный трейлер продолжения Kingdom Come: Deliverance.

Ждем игру в 2024 году — пока без точной даты.

The First Descendant

Кинематографический трейлер эстетичного лутер-шутера The First Descendant.

Игра обзавелась датой выхода — 2 июля.

Dune: Awakening

Новый кинематографический трейлер MMO-выживача во вселенной «Дюны» от создателей Conan Exiles.

Геймплей покажут в августе в рамках gamescom 2024.

New World: Aeternum

Экшен-RPG, которую можно пройти как в одиночку, так и в кооперативе, выйдет в октябре.

Palworld

Разработчики Palworld объявили, что 27 июня для выживача выйдет масштабное обновление с новым регионом и палами.

Monster Hunter Wilds

Геймплейный трейлер новой части Monster Hunter, релиз которой состоится в 2025 году.

Phantom Blade Zero

Геймплей экшена в духе Sekiro: Shadows Die Twice — Phantom Blade Zero. Игру будут показывать на разных выставках в течение 2024 года.

Даты релиза пока нет.

DOOM: The Dark Ages

Анонсировали приквел DOOM с подзаголовком The Dark Ages и показали геймплейные кадры.

Релиз шутера состоится в 2025 году.

State of Decay 3

Атмосферный кинематографический трейлер зомби-экшена State of Decay 3.

Пока без даты выхода.

Dragon Age: The Veilguard

BioWare показала первый полноценный трейлер новой Dragon Age, которая получила новой подзаголовок — The Veilguard.

Выйдет осенью 2024 года.

Starfield

Bethesda анонсировала дополнение для Starfield под названием Shattered Space.

DLC выйдет до конца 2024 года.

Clair Obscur: Expedition 33

Sandfall Interactive анонсировала очень красивую пошаговую RPG — Clair Obscur: Expedition 33.

Ждем в 2025 году.

South of Midnight

Первый геймплейный трейлер фэнтезийного экшена в духе Kena: Bridge of Spirits.

Релиз состоится в 2025 году.

Age of Mythology: Retold

Обновленная версия Age of Mythology выйдет 4 сентября.

Mixtape

Трейлер уютной адвенчуры Mixtape, которая по атмосфере напоминает смесь Life is Strange и сериал «Очень странные дела».

Релиз состоится в 2025 году.

Life is Strange: Double Exposure

Анонсировали прямо продолжение первой части Life is Strande с подзаголовком Double Exposure. Действие развернется в ответвлении, в котором Хлоя умерла в конце оригинальной игры.

Релиз состоится 29 октября.

Indiana Jones and the Great Circle

MachineGames поделилась новым трейлером приключенческой игры по «Индиане Джонсе».

Indiana Jones and the Great Circle выйдет до конца 2024 года.

Avowed

Новый геймплейный трейлер экшен-RPG от первого лица во вселенной Pillars of Eternity, которой занимается Obsidian Entertainment.

Atomfall

Анонсировали стильный постапокалиптический выживач Atomfall, действие которого развернется в Великобритании.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Новый геймплейный трейлер второго S.T.A.L.K.E.R. с подзаголовком Heart of Chornobyl.

Релиз до сих пор не перенесли. Ждем 5 сентября.

Assassin’s Creed Shadows

Еще один трейлер грядущей Assassin’s Creed в японском сеттинге. Показали геймплей за куноити Наоэ и самурая Ясукэ.

Игра выйдет 15 ноября на PS5, XSX/S и ПК.

Diablo IV

Открывающая сцена дополнения Vessel of Hatred для Diablo IV, которое выйдет 8 октября.

Fable

Новый трейлер перезапуска Fable, в котором показали немного геймплейных кадров.

Gears of War: E-Day

Наконец-то анонсировали новую игру во вселенной Gears of War. Это будет приквел, сюжет которого развернется за 14 лет до событий первой части.