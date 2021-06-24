Новый мультсериал от автора «Рика и Морти» обзавелся шоураннером

Как сообщает Deadline, шоураннером и исполнительным продюсером мультсериала «Крапополис» от автора «Рика и Морти» Дэна Хармона выступит Джордан Янг.
Он наиболее известен по работе над такими проектами, как «Симпсон», «Конь БоДжек» и «Сын Зорна».
Действие мультсериала развернется в Древней Греции, а в центре сюжета будет несовершенная семья людей, богов и монстров, которая пытается управлять одним из первых городов мира, не перебив друг друга.
Сами авторы описывают его как «удивительно резкий комментарий о сегодняшней политике, знаменитостях и поп-культуре».
Когда он выйдет, пока неизвестно.
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Редактор
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