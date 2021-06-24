Новый мультсериал от автора «Рика и Морти» обзавелся шоураннером

Как сообщает Deadline, шоураннером и исполнительным продюсером мультсериала «Крапополис» от автора «Рика и Морти» Дэна Хармона выступит Джордан Янг.

Он наиболее известен по работе над такими проектами, как «Симпсон», «Конь БоДжек» и «Сын Зорна».

Действие мультсериала развернется в Древней Греции, а в центре сюжета будет несовершенная семья людей, богов и монстров, которая пытается управлять одним из первых городов мира, не перебив друг друга.

Сами авторы описывают его как «удивительно резкий комментарий о сегодняшней политике, знаменитостях и поп-культуре».

Когда он выйдет, пока неизвестно.