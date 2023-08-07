    3
    Новости

    Новый вид сомика-нижнерота назвали в честь Фродо Бэггинса

    7 августа 2023
    Фото аватара
    07.08.2023
    194
    0 минут на чтение
    Новый вид сомика-нижнерота назвали в честь Фродо Бэггинса

    Photographs by S. Raredon.

    Исследователи из Западной Африки обнаружили в верхнем русле реки Нигер новый вид сомиков-нижнеротов, которых назвали в честь самого знаменитого хоббита — Фродо Бэггинса. Chiloglanis frodobagginsi получили такое название, потому что рыбка совершила «неожиданное путешествие» и оказалась примерно в 3000 милях от своего родственного вида. Новый вид относится к роду хилогланис (входят в род Бахромчатоусых сомов), эта группа рыб проживает в африканских реках и озерах

    Исследование о новом виде рыбы было опубликовало 31 июля в журнале Ichthyology & Herpetology. Там же упоминается ещё один новый вид рыбы, найденный в Либерее, — последний из 63 видов в Западной Африке.

    Chiloglanis frodobagginsi описывается как вид размером от 0,75 дюймов (1,9 см) до 1,5 дюймов (3,8 см). У рыбы коричневый окрас со светло-коричневыми пятнами на спине и желто-кремовой окраской передней стороны и лица.

    По сравнению с родственными видами, frodobagginsi имеют более крупные глаза, более длинные придатки усов и меньшее количество зубов. Исследователи пока не знают, как именно виду удалось оказаться столь далеко.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Какие фильмы смотреть в августе 2023? Часть 1: Мировой прокат 9
    0
    122
    Какие фильмы смотреть в августе 2023? Мировой прокат

    Черепашки-ниндзя возрождаются, вселенная DC угасает, запрещённый «Ампир V» наконец-то в прокате.

    Читаем рассказ «Ундина» Екатерины Бобровской
    0
    55918
    Читаем рассказ «Ундина» Екатерины Бобровской

    Не было детей у старой Бернадетты, вот море и послало ей ребеночка. Что с того, что девочка бледная, с глазами прозрачными и творить умеет… странное?

    Читаем книгу Atomic Heart и узнаём историю «Предприятия 3826»
    0
    93826
    Читаем книгу Atomic Heart и узнаём историю «Предприятия 3826»

    Публикуем отрывок, в котором рассказывается о гениальности академика Сеченова и походе в театр с кибернетическими артистами.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2023 9
    0
    103785
    Дж. М. Миро «Обыкновенные монстры». Викторианские Люди Икс

    Подростковый стимпанк с убийствами и сверхспособностями.

    Во что поиграть в августе 2023 года
    0
    138906
    Во что поиграть в августе 2023 года? Baldur’s Gate III, Armored Core VI, Blasphemous II, Trine 5

    Нас ждёт пара номинантов на игру года и целая куча просто интересных проектов чуть ли не во всех жанрах.

    Обзор Remnant 2. Dark Souls с пушками стала ещё лучше
    0
    166231
    Обзор Remnant 2. Dark Souls с пушками стала ещё лучше

    Каждой игре бы такой сиквел!

    Обуждаём взлёт и падение киновселенной DC в 90-м выпуске «Фантастического подкаста»
    0
    285851
    Обуждаём взлёт и падение киновселенной DC в 90-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Какой получилась киновселенная и почему она получилась именно такой.

    «Благие знамения», 2 сезон: романтика вместо Апокалипсиса 5
    0
    187450
    «Благие знамения», 2 сезон: романтика вместо Апокалипсиса

    Книга кончилась, а сериал нет. Из чего же Нил Гейман соорудил продолжение?

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить