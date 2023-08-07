Новый вид сомика-нижнерота назвали в честь Фродо Бэггинса

Photographs by S. Raredon.

Исследователи из Западной Африки обнаружили в верхнем русле реки Нигер новый вид сомиков-нижнеротов, которых назвали в честь самого знаменитого хоббита — Фродо Бэггинса. Chiloglanis frodobagginsi получили такое название, потому что рыбка совершила «неожиданное путешествие» и оказалась примерно в 3000 милях от своего родственного вида. Новый вид относится к роду хилогланис (входят в род Бахромчатоусых сомов), эта группа рыб проживает в африканских реках и озерах

Исследование о новом виде рыбы было опубликовало 31 июля в журнале Ichthyology & Herpetology. Там же упоминается ещё один новый вид рыбы, найденный в Либерее, — последний из 63 видов в Западной Африке.

Chiloglanis frodobagginsi описывается как вид размером от 0,75 дюймов (1,9 см) до 1,5 дюймов (3,8 см). У рыбы коричневый окрас со светло-коричневыми пятнами на спине и желто-кремовой окраской передней стороны и лица.

По сравнению с родственными видами, frodobagginsi имеют более крупные глаза, более длинные придатки усов и меньшее количество зубов. Исследователи пока не знают, как именно виду удалось оказаться столь далеко.