Официально: «Чужой: Земля» получит 2 сезон
Кот-император
12 ноября 09:40
215
1 минута на чтение
Канал FX объявил, что сериал «Чужой: Земля» продлён на второй сезон. Шоураннер Ноа Хоули продолжит им руководить и получит повышение бюджета — по слухам, он будет девятизначным.
Съёмки нового сезона начнутся в 2026 в Лондоне. Это немного неожиданно: первый сезон снимали в Таиланде, поскольку действие происходило на тропическом острове. Возможно, во втором сезоне герои отправятся куда-то ещё. Подробности сюжета, конечно, держатся в секрете.
Напомним, «Чужой: Земля» — это сериал по вселенной «Чужого», посвящённый экпсерименту компании «Продиджи»: разумы смертельно больных детей пересадили во взрослые синтетические тела. Неожиданно недалеко от места испытаний потерпел крушение звездодёт «Вейланд-Ютани», перевозивший опасные биологические образцы, в том числе ксеноморфа. Дети-синтеты отправляются его исследовать. Первый сезон окончился открытой концовкой, явно требовавшей продолжения.

Наш обзор:

«Чужой: Земля»: из чего состоит сериал о трансгуманизме и Питере Пэне и о чём говорят песни

Денис Старостин

24.09.2025

7597

Мальчик, инопланетянина нам принеси — мы домой летим!

Кот-император

