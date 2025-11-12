Официально: «Чужой: Земля» получит 2 сезон

Канал FX объявил, что сериал «Чужой: Земля» продлён на второй сезон. Шоураннер Ноа Хоули продолжит им руководить и получит повышение бюджета — по слухам, он будет девятизначным.

Съёмки нового сезона начнутся в 2026 в Лондоне. Это немного неожиданно: первый сезон снимали в Таиланде, поскольку действие происходило на тропическом острове. Возможно, во втором сезоне герои отправятся куда-то ещё. Подробности сюжета, конечно, держатся в секрете.

Напомним, «Чужой: Земля» — это сериал по вселенной «Чужого», посвящённый экпсерименту компании «Продиджи»: разумы смертельно больных детей пересадили во взрослые синтетические тела. Неожиданно недалеко от места испытаний потерпел крушение звездодёт «Вейланд-Ютани», перевозивший опасные биологические образцы, в том числе ксеноморфа. Дети-синтеты отправляются его исследовать. Первый сезон окончился открытой концовкой, явно требовавшей продолжения.

