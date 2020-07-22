Первые кадры «Утопии» от Amazon — ремейка британского сериала 2013 года

Журнал EW опубликовал первые кадры американской версии сериала «Утопия» — ремейка британского шоу 2013 года. Новой адаптацией занимается Джиллиан Флинн («Исчезнувшая», «Острые предметы»). В шоу сыграли Саша Лейн, Раинн Уилсон, Дэниел Бёрд, Джон Кьюсак и другие.
Сериал расскажет про группу молодых ребят, которые изучают таинственный онлайн-материал — вымышленный комикс под названием «Утопия», содержащий немало секретов. А потом оказывается, что у книги есть продолжение — комикс «Антиутопия». Герои решают встретиться и объединить усилия, чтобы разобраться что к чему. Но вскоре выясняется, что по их следу идут жестокие убийцы, которые хотят устранить каждого, кто пытается прочесть книгу.
На помощь героям приходит Джессика Хайд — героиня этих комиксов. На самом деле, Джессика — обычный человек, который хочет отыскать пропавшего отца. Она уверена, что ключом ко всему может быть тот самый комикс.
Оригинальный сериал выходил два сезона. Ремейк хотел запустить HBO ещё в 2015-м, с Флинн и даже Дэвидом Финчером, но в итоге от проекта отказались. Позднее идею подхватил Amazon. Судя по описанию, сюжет будет немного отличаться, например, добавят новых героев.
Я большая поклонница всех этих триллеров про теории заговора, которые появились после Уотергейтского скандала. Все актёры в британской версии «Утопии» играют, можно сказать, «гладко». Я хотела, чтобы наши играли грязно, дико, по-настоящему — как будто ты наступаешь на жвачку на тротуаре и чувствуешь запах мусора в переулке.
Джиллиан Флинн, шоураннер
Сериал стартует осенью на Amazon Prime Video.
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