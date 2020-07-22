    3
    Новости

    Первые кадры «Утопии» от Amazon — ремейка британского сериала 2013 года

    22 июля 2020
    Кот-император
    22.07.2020
    2131
    1 минута на чтение

    Журнал EW опубликовал первые кадры американской версии сериала «Утопия» — ремейка британского шоу 2013 года. Новой адаптацией занимается Джиллиан Флинн («Исчезнувшая», «Острые предметы»). В шоу сыграли Саша Лейн, Раинн Уилсон, Дэниел Бёрд, Джон Кьюсак и другие.

    Первые кадры «Утопии» от Amazon — ремейка британского сериала 2013 года

    Сериал расскажет про группу молодых ребят, которые изучают таинственный онлайн-материал — вымышленный комикс под названием «Утопия», содержащий немало секретов. А потом оказывается, что у книги есть продолжение — комикс «Антиутопия». Герои решают встретиться и объединить усилия, чтобы разобраться что к чему. Но вскоре выясняется, что по их следу идут жестокие убийцы, которые хотят устранить каждого, кто пытается прочесть книгу.

    На помощь героям приходит Джессика Хайд — героиня этих комиксов. На самом деле, Джессика — обычный человек, который хочет отыскать пропавшего отца. Она уверена, что ключом ко всему может быть тот самый комикс.

    Первые кадры «Утопии» от Amazon — ремейка британского сериала 2013 года 2

    Оригинальный сериал выходил два сезона. Ремейк хотел запустить HBO ещё в 2015-м, с Флинн и даже Дэвидом Финчером, но в итоге от проекта отказались. Позднее идею подхватил Amazon. Судя по описанию, сюжет будет немного отличаться, например, добавят новых героев.

    Я большая поклонница всех этих триллеров про теории заговора, которые появились после Уотергейтского скандала. Все актёры в британской версии «Утопии» играют, можно сказать, «гладко». Я хотела, чтобы наши играли грязно, дико, по-настоящему — как будто ты наступаешь на жвачку на тротуаре и чувствуешь запах мусора в переулке.

    Джиллиан Флинн, шоураннер

    Первые кадры «Утопии» от Amazon — ремейка британского сериала 2013 года 1

    Сериал стартует осенью на Amazon Prime Video.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Комикс «Джо Варвар»: умирающий герой двух миров
    0
    8122
    Комикс «Джо Варвар»: умирающий герой двух миров

    Рассказ Гранта Моррисона о ежедневной борьбе, которую никто не видит.

    Лучшая фантастика с Большого фестиваля мультфильмов
    0
    55578
    Лучшая фантастика с Большого фестиваля мультфильмов

    Космос, роботы и стиральные машины: от оскаровской классики до нашумевших премьер.

    Филип Пулман «Тайное содружество». Читаем первую главу
    0
    68899
    Филип Пулман «Тайное содружество»: продолжение «Тёмных начал». Читаем первую главу

    Книга начинается с переживаний повзрослевшей Лиры — она ссорится со своим деймоном Пантелеймоном. И не подозревает, что вокруг неё начинают плести новый заговор…

    Склад 1
    0
    122594
    Автор антиутопии «Склад» предостерегает о ближайшем будущем

    Роб Харт рассказывает о своем романе, источниках вдохновения и злободневных проблемах, которые легли в основу сюжета.

    Забытые шедевры аниме: космические пираты и авантюристы 5
    0
    141368
    Забытая классика аниме: космические пираты и авантюристы

    Продолжаем рассказ про незаслуженно забытые аниме-сериалы. На сей раз — о приключениях космических авантюристов, которые странствуют по бескрайним просторам межзвездного океана.

    Дмитрий Орёл «Июль Исаака» (первая часть)
    0
    379233
    Дмитрий Орёл «Июль Исаака» (первая часть)

    Рядом со Старым Городком есть кладбище, которое очень хорошо хранит свои секреты. Если только кто-нибудь не захочет рассказать добрым людям о том, как молодой хотел расправиться со старым, о свадьбах и похоронах и о волшебном тенескопе…

    Филип Рив «Межзвёздный экспресс»
    0
    189337
    Филип Рив «Межзвёздный экспресс»

    Лихая космоопера с юным, но беспринципным героем.

    Никола Тесла
    0
    231303
    Древнекитайский космонавт и кондом Казановы: изобретения, опередившие время

    Полезные вещицы и необычные технологии, которые появились намного раньше, чем кажется.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить