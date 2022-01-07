Первый эпизод сериала по Fallout снимет Джонатан Нолан

Издание Variety со ссылкой на свои источники сообщило, что производство сериала по мотивам Fallout от Amazon сдвинулось с мертвой точки.

Так, шоураннерами проекта стали Женева Робертсон-Дуорет («Tomb Raider: Лара Крофт») и Грэхэм Вагнер («Кремниевая долина»).

Кроме того, Джонатан Нолан, известный по «Миру Дикого Запада», снимет пилотный эпизод. Кто будет отвечать за постановку остальных серий, пока непонятно.

Также Нолан вместе с Лизой Джой, которая тоже работала над сериалом HBO, выступят исполнительными продюсерами Fallout.

У шоу пока нет даты выхода. Его анонсировали в 2020 году.