Первый эпизод сериала по Fallout снимет Джонатан Нолан

Издание Variety со ссылкой на свои источники сообщило, что производство сериала по мотивам Fallout от Amazon сдвинулось с мертвой точки.
Так, шоураннерами проекта стали Женева Робертсон-Дуорет («Tomb Raider: Лара Крофт») и Грэхэм Вагнер («Кремниевая долина»).
Кроме того, Джонатан Нолан, известный по «Миру Дикого Запада», снимет пилотный эпизод. Кто будет отвечать за постановку остальных серий, пока непонятно.
Также Нолан вместе с Лизой Джой, которая тоже работала над сериалом HBO, выступят исполнительными продюсерами Fallout.
У шоу пока нет даты выхода. Его анонсировали в 2020 году.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: Мотивация Тони СтаркаЧто нужно, чтобы собрать супер-костюм из палок и желудей.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.