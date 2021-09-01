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    Новости

    Первый геймплей и новые подробности ремейка Dead Space

    1 сентября 2021
    01.09.2021
    1090
    1 минута на чтение
    1

    Вчера EA Motive провела 45-минутную трансляцию, посвященную ремейку первой Dead Space, — получились натуральные дневники разработчиков!

    Студия подчеркнула, что показанные кадры геймплея из очень раннего геймплея игры, а полноценное производство стартовало совсем недавно.

    Тезисно пересказываем основные моменты:

    • Motive решила воссоздать локации из оригинальной игры, сделав упор на детализацию, освещение и звук;
    • В Dead Space не будет монтажных склеек, игра непрерывная, а мир — бесшовным;
    • Разработчики позаимствуют некоторые элементы из второй и третьих частей. Например, эпизодов с передвижением в условиях нулевой гравитации будет больше;
    • Теперь при стрельбе с некроморфов будет срывать кожа, а чтобы расчленить их, нужно будет целиться точнее;
    • Почти у всех противников будут уязвимые точки. Также конечности будут по-разному реагировать на урон в зависимости от оружия и угла выстрела;
    • В ремейке уделят больше внимание тому, что главный герой пребывает, чтобы найти свою возлюбленную;
    • Более того, Айзек наконец заговорит! Его озвучит Ганнер Райт, подаривший голос этому персонажу во второй и третьей частях.

    У обновленной Dead Space нет даты выхода. Но, судя по всему, в 2022 году релиз не стоит ожидать.

    Геймплей

    Сравнение с оригиналом

    Концепт-арты

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