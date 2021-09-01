Первый геймплей и новые подробности ремейка Dead Space

Вчера EA Motive провела 45-минутную трансляцию, посвященную ремейку первой Dead Space, — получились натуральные дневники разработчиков!
Студия подчеркнула, что показанные кадры геймплея из очень раннего геймплея игры, а полноценное производство стартовало совсем недавно.
Тезисно пересказываем основные моменты:
- Motive решила воссоздать локации из оригинальной игры, сделав упор на детализацию, освещение и звук;
- В Dead Space не будет монтажных склеек, игра непрерывная, а мир — бесшовным;
- Разработчики позаимствуют некоторые элементы из второй и третьих частей. Например, эпизодов с передвижением в условиях нулевой гравитации будет больше;
- Теперь при стрельбе с некроморфов будет срывать кожа, а чтобы расчленить их, нужно будет целиться точнее;
- Почти у всех противников будут уязвимые точки. Также конечности будут по-разному реагировать на урон в зависимости от оружия и угла выстрела;
- В ремейке уделят больше внимание тому, что главный герой пребывает, чтобы найти свою возлюбленную;
- Более того, Айзек наконец заговорит! Его озвучит Ганнер Райт, подаривший голос этому персонажу во второй и третьей частях.
У обновленной Dead Space нет даты выхода. Но, судя по всему, в 2022 году релиз не стоит ожидать.
Геймплей
Сравнение с оригиналом
Концепт-арты
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