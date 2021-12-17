Первый трейлер четвертого сезона аниме «Оверлорд»

Студия Madhouse опубликовала первый трейлер четвертого сезона аниме-сериала «Оверлорд».
В его основу ляжет 10 том ранобэ Куганы Маруямы, в которм Аинщ Оал Гоун хочет превратить свое королевство в утопию для всех рас, а правительства других стран плетут против него заговор.
Творческая команда осталась прежней: Наоюки Ито выступает в качестве режиссера, Юки Сугавара адаптирует сценарий, а Сатоси Тасаки отвечает за дизайн персонажей.
Сериал выйдет когда-то в 2022 году. Помимо четвертого сезона в работе находится полнометражка.
Трейлер
Постер
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: «Игра Эндера» — так победим!Нет воинов страшнее, чем дети.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.