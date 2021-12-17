Первый трейлер четвертого сезона аниме «Оверлорд»

Студия Madhouse опубликовала первый трейлер четвертого сезона аниме-сериала «Оверлорд».

В его основу ляжет 10 том ранобэ Куганы Маруямы, в которм Аинщ Оал Гоун хочет превратить свое королевство в утопию для всех рас, а правительства других стран плетут против него заговор.

Творческая команда осталась прежней: Наоюки Ито выступает в качестве режиссера, Юки Сугавара адаптирует сценарий, а Сатоси Тасаки отвечает за дизайн персонажей.

Сериал выйдет когда-то в 2022 году. Помимо четвертого сезона в работе находится полнометражка.

Трейлер

Постер