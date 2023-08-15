Первый трейлер фантастической комедии о пришельцах, которые наблюдают за влюблённой парочкой

В сети появился финальный трейлер научно-фантастической комедии «Пейзаж с невидимой рукой», который рассказывает о появлении на Земле сверхразумных инопланетян. И не просто появлении — пришельцы захватили планету!
Как оказалось, этот межзвёздный вид Вувв очарован человеческой любовью. И пара подростков решают показывать одному из пришельцев, как развиваются их отношения. Вот только в какой-то момент в паре наступает разлад, но они не могут так просто расстаться, ведь это означает, что их семьи тогда снова окажутся за чертой бедности.
Картину снял Кори Финли («Не сработало»). Главные роли исполнили Асанте Блэк, Бруклин Маккинзи и Кайли Роджерс. Фильм завоевал успех на фестивале «Санденс».
Постер
В ограниченный прокат лента выйдет уже 18 августа.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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Александр Ремизов
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