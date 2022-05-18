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    Новости

    Первый трейлер She-Hulk — сериала про двоюродную сестру Брюса Беннера

    18 мая 2022
    18.05.2022
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    Disney выпустил первый трейлер «Женщины-Халка» — сериала в Киновселенной Marvel, который, как и «Лунный рыцарь», вводит нового персонажа. Знакомьтесь, Татьяна Маслани («Тёмное дитя») в роли Дженнифер Уолтерс.

    Уолтерс занимается адвокатурой по делам, связанным с людьми со сверхспособностями. В комиксах она открыла в силы Халка после того, как ей перелили кровь Беннера. Но у героини эти силы работают иначе — Дженнифер сохраняет личность, интеллект и эмоциональный контроль.

    Постер

    Первый трейлер She-Hulk — сериала про двоюродную сестру Брюса Беннера 1

    Шоураннером проекта выступила Джессика Гао («Рик и Морти»), а помимо Маслани и Руффало, в сериале сыграют Тим Рот (вернётся к роли Мерзости), Джамила Джамил из «Хорошего места» в роли злодейки Титании, а также Рене Элиз Голдсберри («Гамильтон») и другие.

    «Женщина-Халк» стартует на Disney+ 17 августа, в сезоне будет 9 серий.

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