Первый трейлер She-Hulk — сериала про двоюродную сестру Брюса Беннера

Disney выпустил первый трейлер «Женщины-Халка» — сериала в Киновселенной Marvel, который, как и «Лунный рыцарь», вводит нового персонажа. Знакомьтесь, Татьяна Маслани («Тёмное дитя») в роли Дженнифер Уолтерс.
Уолтерс занимается адвокатурой по делам, связанным с людьми со сверхспособностями. В комиксах она открыла в силы Халка после того, как ей перелили кровь Беннера. Но у героини эти силы работают иначе — Дженнифер сохраняет личность, интеллект и эмоциональный контроль.
Постер
Шоураннером проекта выступила Джессика Гао («Рик и Морти»), а помимо Маслани и Руффало, в сериале сыграют Тим Рот (вернётся к роли Мерзости), Джамила Джамил из «Хорошего места» в роли злодейки Титании, а также Рене Элиз Голдсберри («Гамильтон») и другие.
«Женщина-Халк» стартует на Disney+ 17 августа, в сезоне будет 9 серий.
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