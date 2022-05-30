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    Новости

    Первый трейлер второго сезона «Бракованной партии» — мультсериала по «Звёздным войнам»

    30 мая 2022
    30.05.2022
    229
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    На фестивале Star Wars Celebration показали первый трейлер второго сезона Star Wars: The Bad Batch — мультсериала про «бракованный» отряд клонов, которых не коснулся приказ 66. И теперь они вместе с подростком Омега пытаются выжить под пятой набирающей мощь Империи.

    Второй сезон обещает больше экшена и приключений, героев занесёт даже в зал Сената. А среди действующих лиц окажется даже вуки со световым мечом!

    Премьера намечена на осень 2022-го.

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