На фестивале Star Wars Celebration показали первый трейлер второго сезона Star Wars: The Bad Batch — мультсериала про «бракованный» отряд клонов, которых не коснулся приказ 66. И теперь они вместе с подростком Омега пытаются выжить под пятой набирающей мощь Империи.
Второй сезон обещает больше экшена и приключений, героев занесёт даже в зал Сената. А среди действующих лиц окажется даже вуки со световым мечом!
Премьера намечена на осень 2022-го.
Читайте также
Что показали на Star Wars Celebration: «Андор», Skeleton Crew и «Индиана Джонс 5»
Дмитрий Кинский | 26.05.2022
Собираем все ролики и детали.
Утечка: трейлер третьего сезона «Мандалорца». Ролик показали только на Star Wars Celebration
Кот-император | 27.05.2022
Мандалорец и Грогу вернутся в феврале 2023-го.
Первый (и весьма мрачный!) трейлер Star Wars Jedi: Survivor
Дмитрий Кинский | 28.05.2022
Релиз в 2023 году.
Lucasfilm анонсировала мультсериал про юнлингов во вселенной «Звёздных войн»
Лиза Худайбердиева | 28.05.2022
Шоу «Звёздные войны: Приключения юных джедаев» выйдет весной 2023 года.
Утечка: тизер сериала «Асока». Вот кто сыграет в шоу
Кот-император | 28.05.2022
Премьера намечена на 2023-й.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: СтереотипПроклятый Голливуд!
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.