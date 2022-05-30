На фестивале Star Wars Celebration показали первый трейлер второго сезона Star Wars: The Bad Batch — мультсериала про «бракованный» отряд клонов, которых не коснулся приказ 66. И теперь они вместе с подростком Омега пытаются выжить под пятой набирающей мощь Империи.

Второй сезон обещает больше экшена и приключений, героев занесёт даже в зал Сената. А среди действующих лиц окажется даже вуки со световым мечом!

Премьера намечена на осень 2022-го.