Пилотный эпизод ребута «4400» обзавёлся режиссёром

Ранее были сведения, что CW выпустит ребут сериала «4400». Стало известно, что режиссёром и исполнительным продюсером пилотного эпизода ребута стала Эрика Уотсон. В качестве режиссёра Уотсон работала над такими телевизионными проектами как «Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак», «Секс в другом городе: Поколение Q», «За жизнь», «Криптон», «Когти», «Нераскрытое дело» и «Всеамериканский».

Ранее также сообщалось, что шоураннером сериала станет Тэйлор Элмор («Правосудие»). Сценарий будет написан Элмором совместно с Крэйгом Суини, который участвовал в создании оригинального сериала.

Сериал вышел в 2004-м году и рассказывал историю 4400 человек, пропавших без вести в разные периоды прошлого века, которые неожиданно вернулись на Землю. При этом все участники похищения остались такими же, как они были в день исчезновения, и не помнили произошедшего. Сериал состоял из 4 сезонов.