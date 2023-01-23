«Пиноккио» Земекиса, «Морбиус» и «Мир Юрского периода»: номинанты на «Золотую малину»

За день до объявления номинантов «Оскара» своих кандидатов традиционно представили организаторы антипремии «Золотая малина». Больше всего номинаций получила вольная биография Мэрилин Монро «Блондинка» Эндрю Доминика — их восемь. В списках хватает и фантастических фильмов, включая «Пиноккио» Земекиса, «Морбиуса» и «Мир Юрского периода».

Выбрали основные номинации. Полный список можно глянуть у USA Today.

Худший фильм

«Блондинка» (реж. Эндрю Доминик)

«Пиноккио» (реж. Роберт Земекис)

«Доброго траура» (реж. Машин Ган Келли и Мод Сан)

«Русалка и дочь короля» (реж. Шон МакНамара)

«Морбиус» (реж. Даниэль Эспиноса)

Худший актёр

Машин Ган Келли («Доброго траура»)

Пит Дэвидсон («Мармадюк»)

Том Хэнкс («Пиноккио»)

Джаред Лето («Морбиус»)

Сильвестр Сталлоне («Самаритянин»)

Худшая актриса

Райан Кира Армстронг («Воспламеняющая взглядом»)

Брайс Даллас Ховард («Мир Юрского периода: Господство»)

Дайан Китон («Мак и Рита»)

Кая Скоделарио («Русалка и дочь короля»)

Алисия Сильверстоун («Рекуин»)

Худший ремейк/сиквел

«Блондинка» (реж. Эндрю Доминик)

«365 дней: Этот день» и «Следующие 365 дней» (реж. Барбара Бяловас)

«Пиноккио» (реж. Роберт Земекис)

«Воспламеняющая взглядом» (реж. Кит Томас)

«Мир Юрского периода: Господство» (реж. Колин Треворроу)

Худший режиссёр

Джадд Апатоу («Пузырь»)

Машин Ган Келли и Мод Сан («Доброго траура»)

Эндрю Доминик («Блондинка»)

Даниэль Эспиноса («Морбиус»)

Роберт Земекис («Пиноккио»)

Победителей объявят 11 марта.