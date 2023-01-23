За день до объявления номинантов «Оскара» своих кандидатов традиционно представили организаторы антипремии «Золотая малина». Больше всего номинаций получила вольная биография Мэрилин Монро «Блондинка» Эндрю Доминика — их восемь. В списках хватает и фантастических фильмов, включая «Пиноккио» Земекиса, «Морбиуса» и «Мир Юрского периода».
Выбрали основные номинации. Полный список можно глянуть у USA Today.
Худший фильм
- «Блондинка» (реж. Эндрю Доминик)
- «Пиноккио» (реж. Роберт Земекис)
- «Доброго траура» (реж. Машин Ган Келли и Мод Сан)
- «Русалка и дочь короля» (реж. Шон МакНамара)
- «Морбиус» (реж. Даниэль Эспиноса)
Худший актёр
- Машин Ган Келли («Доброго траура»)
- Пит Дэвидсон («Мармадюк»)
- Том Хэнкс («Пиноккио»)
- Джаред Лето («Морбиус»)
- Сильвестр Сталлоне («Самаритянин»)
Худшая актриса
- Райан Кира Армстронг («Воспламеняющая взглядом»)
- Брайс Даллас Ховард («Мир Юрского периода: Господство»)
- Дайан Китон («Мак и Рита»)
- Кая Скоделарио («Русалка и дочь короля»)
- Алисия Сильверстоун («Рекуин»)
Худший ремейк/сиквел
- «Блондинка» (реж. Эндрю Доминик)
- «365 дней: Этот день» и «Следующие 365 дней» (реж. Барбара Бяловас)
- «Пиноккио» (реж. Роберт Земекис)
- «Воспламеняющая взглядом» (реж. Кит Томас)
- «Мир Юрского периода: Господство» (реж. Колин Треворроу)
Худший режиссёр
- Джадд Апатоу («Пузырь»)
- Машин Ган Келли и Мод Сан («Доброго траура»)
- Эндрю Доминик («Блондинка»)
- Даниэль Эспиноса («Морбиус»)
- Роберт Земекис («Пиноккио»)
Победителей объявят 11 марта.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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