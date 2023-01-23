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    «Пиноккио» Земекиса, «Морбиус» и «Мир Юрского периода»: номинанты на «Золотую малину»

    23 января 2023
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    23.01.2023
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    0 минут на чтение
    «Пиноккио» Земекиса, «Морбиус» и «Мир Юрского периода»: номинанты на «Золотую малину»

    За день до объявления номинантов «Оскара» своих кандидатов традиционно представили организаторы антипремии «Золотая малина». Больше всего номинаций получила вольная биография Мэрилин Монро «Блондинка» Эндрю Доминика — их восемь. В списках хватает и фантастических фильмов, включая «Пиноккио» Земекиса, «Морбиуса» и «Мир Юрского периода».

    Выбрали основные номинации. Полный список можно глянуть у USA Today.

    Худший фильм

    • «Блондинка» (реж. Эндрю Доминик)
    • «Пиноккио» (реж. Роберт Земекис)
    • «Доброго траура» (реж. Машин Ган Келли и Мод Сан)
    • «Русалка и дочь короля» (реж. Шон МакНамара)
    • «Морбиус» (реж. Даниэль Эспиноса)

    Худший актёр

    • Машин Ган Келли («Доброго траура»)
    • Пит Дэвидсон («Мармадюк»)
    • Том Хэнкс («Пиноккио»)
    • Джаред Лето («Морбиус»)
    • Сильвестр Сталлоне («Самаритянин»)

    Худшая актриса

    • Райан Кира Армстронг («Воспламеняющая взглядом»)
    • Брайс Даллас Ховард («Мир Юрского периода: Господство»)
    • Дайан Китон («Мак и Рита»)
    • Кая Скоделарио («Русалка и дочь короля»)
    • Алисия Сильверстоун («Рекуин»)

    Худший ремейк/сиквел

    • «Блондинка» (реж. Эндрю Доминик)
    • «365 дней: Этот день» и «Следующие 365 дней» (реж. Барбара Бяловас)
    • «Пиноккио» (реж. Роберт Земекис)
    • «Воспламеняющая взглядом» (реж. Кит Томас)
    • «Мир Юрского периода: Господство» (реж. Колин Треворроу)

    Худший режиссёр

    • Джадд Апатоу («Пузырь»)
    • Машин Ган Келли и Мод Сан («Доброго траура»)
    • Эндрю Доминик («Блондинка»)
    • Даниэль Эспиноса («Морбиус»)
    • Роберт Земекис («Пиноккио»)

    Победителей объявят 11 марта.

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