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    Новости

    По биографии Филипа Дика снимут фильм

    30 июня 2022
    30.06.2022
    382
    0 минут на чтение
    По биографии Филипа Дика снимут фильм 1

    Удивительную историю жизни писателя-фантаста Филипа Дика перенесут на экраны в формате фильма.

    Проектом руководит продюсер Джонатан Шостэк («Самолёт президента», «Влюбиться в невесту брата», «Война старика» для Netflix). Он возьмёт за основу книгу Пола Уильямса Only Apparently Real, друга и биографа Дика. Сценарий напишет Майкл Рихтер (драма «Две мамы»).

    Only Apparently Real — сборник интервью и эссе, в которых Уильямс затрагивает разные стороны жизни фантаста, включая приём расширяющих сознание веществ, психическое состояние, работу над книгами, попытки самоубийства и тому подобное. Одной из ключевых тем фильма будет история потери в детстве сестры-близнеца.

    Продюсеры ищут режиссёра и уже готовятся начать съёмки в Сан-Рафаэле, где жил Дик.

    Книгу официально не издавали на русском, но отрывки из интервью публиковались в сборнике-малотиражке «Последнее интервью».

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    Классики. Филип Дик

     Василий Владимирский |  27.12.2005

    Этого писателя считают «своим» как любители фантастики, так и те, кто предпочитает «мэйнстрим». По его произведениям снято несколько блокбастеров. О чем же писал Филип Дик?

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