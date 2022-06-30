По биографии Филипа Дика снимут фильм

Удивительную историю жизни писателя-фантаста Филипа Дика перенесут на экраны в формате фильма.

Проектом руководит продюсер Джонатан Шостэк («Самолёт президента», «Влюбиться в невесту брата», «Война старика» для Netflix). Он возьмёт за основу книгу Пола Уильямса Only Apparently Real, друга и биографа Дика. Сценарий напишет Майкл Рихтер (драма «Две мамы»).

Only Apparently Real — сборник интервью и эссе, в которых Уильямс затрагивает разные стороны жизни фантаста, включая приём расширяющих сознание веществ, психическое состояние, работу над книгами, попытки самоубийства и тому подобное. Одной из ключевых тем фильма будет история потери в детстве сестры-близнеца.

Продюсеры ищут режиссёра и уже готовятся начать съёмки в Сан-Рафаэле, где жил Дик.

Книгу официально не издавали на русском, но отрывки из интервью публиковались в сборнике-малотиражке «Последнее интервью».