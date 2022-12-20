По «Пиратам Карибского моря» делают сразу два проекта

Продюсер Джерри Брукхаймер сразу в нескольких интервью рассказал, что в производстве находятся сразу два проекта по «Пиратам Карибского моря».

Первый — спин-офф с молодым актерским составом. Увы, ни сюжет, ни его каст не раскрываются. Однако сценарий близок к завершению.

Второй — фильм с участием Марго Робби, про отмену которого она ранее говорила. Но картина выйдет позднее, так как находится на ранней стадии разработки, а сценарий нужно дорабатывать.

Что касается возвращения Джека Воробья в исполнении Джонни Деппа, то Брукхаймер порекомендовал задавать этот вопрос Disney — сам он, судя по всему, не против.

Прежде были слухи, что актер может вновь исполнить эту роль, но сам он говорил, что не собирается возвращаться к этой роли даже за повышенный гонорар.