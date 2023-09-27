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    Подросшие гонорары и никакого ИИ: Гильдия сценаристов добилась требований

    27 сентября 2023
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    27.09.2023
    491
    1 минута на чтение
    Подросшие гонорары и никакого ИИ: Гильдия сценаристов добилась требований

    В среду завершилась забастовка Гильдии сценаристов США, которая длилась пять месяцев. Гильдия разрешила сценаристам вернуться к работе, и теперь уже на новых условиях — благодаря заключённому соглашению с Союзом продюсеров.

    Новый контракт будет действовать с 25 сентября 2023 года по 1 мая 2026 года. Окончательно его примут после голосования членами, которое продлится со 2 по 9 октября.

    Соглашение касалось выплат, формата рабочих «сценарных комнат» и использования нейросетевых технологий. Например, теперь стриминги обязаны раскрывать количество просмотров (считаются как данные количества часов просмотров сезона шоу или фильма на общую продолжительность) перед Гильдией, на основании чего высчитываются выплаты.

    Кроме того, профсоюз добился повышения минимальной заработной платы и ограничений в использовании ИИ. Сценаристы могут использовать нейросети, но студиям запрещено навязывать эту технологию авторам. Студии также обязаны информировать сценаристов, если предоставленный материал создан нейросетями.

    Подробнее с изменениями можно ознакомиться на сайте индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика». А на сайте Гильдии сценаристов приведена сравнительная таблица: что в начале требовала Гильдия, что предлагали студии и на чём сошлись в итоге.

    Некоторые члены Гильдии рапортуют о возвращении к работе — например, сценаристы пятого сезона «Очень странных дел»:

    Подросшие гонорары и никакого ИИ: Гильдия сценаристов добилась требований 1

    Правда, о полноценном возвращении к производству кино и сериалов пока речи не идёт — по-прежнему продолжается забастовка актёров.

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