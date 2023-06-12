Погоня, перестрелки и космические бои — первый геймплей Star Wars Outlaws от Ubisoft

Под конец Ubisoft Forward показали первый геймплей экшена в открытом мире по «Звездным войнам» — Star Wars Outlaws.
За разработку проекта отвечает студия Massive Entertainment, которая работала над серией The Division.
Релиз состоится в 2024 году на всех основных платформах.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.