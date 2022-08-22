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    Новости

    Посмотрите пилот отмененной американской адаптации «Сейлор Мун»

    22 августа 2022
    22.08.2022
    1534
    0 минут на чтение
    Посмотрите пилот отмененной американской адаптации «Сейлор Мун»

    Блогер Ray Mona показала пилотный эпизод отмененной американской адаптации «Сейлор Мун» 1993 года, которую в народе прозвали «Сабан Мун».

    Ее авторы решили совместить лайв-экшен и анимацию. Традиционные съемки использовали для повседневной жизни главных героинь на Земле, а мультипликацию — для эпических событий в космосе.

    Сейлор Юпитер стала чернокожей, Сейлор Венера латиноамериканкой, а Сейлор Меркурий — инвалидом.

    За проект отвечала компания Toon Makers вместе со студией Renaissance Atlantic Entertainment, работавшей над «Могучими рейнджерами».

    Помимо пилота были сняты еще три серии, но ни одну из них не выпустили на экраны, а сам сериал по неизвестным причинам отменили.

    Смотреть с 1:43:49.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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