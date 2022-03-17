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    Новости

    «Ъ»: правообладатели приостановили продажу лицензий на киноновинки

    17 марта 2022
    17.03.2022
    1566
    0 минут на чтение
    «Ъ»: правообладатели приостановили продажу лицензий на киноновинки

    «Коммерсантъ» пишет, что киностудии-мейджоры приостановили продажу лицензий на новинки российским онлайн-кинотеатрам. Как минимум, на неопределённый срок перенесены премьеры фильмов «Человек-паук: Нет пути домой», «King’s Man: Начало» и «Аллея кошмаров».

    Скорее всего, из старых каталогов картины изымать не будут, но если лицензия истечёт, как это было с «Лигой Справедливости Зака Снайдера», то продлить её наши стриминги не смогут.

    Издание отмечает, что видеосервисы надеются на успех российского кино. Например, «Кинопоиск» готовится выпустить третью часть «Последнего богатыря».

    Правда, если лицензии всё же приостановят, то онлайн-кинотеатры потеряют до 90% библиотеки. Сервисам придётся переключаться на фильмы и сериалы из Кореи, Индии, Китая, Японии, Бразилии и Мексики.

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