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    Новости

    Райан Джонсон и Наташа Лионн займутся детективным сериалом Poker Face

    17 марта 2021
    Кот-император
    17.03.2021
    404
    0 минут на чтение
    Райан Джонсон и Наташа Лионн займутся детективным сериалом Poker Face

    Всё, лишь бы не снимать новые «Звёздные войны».

    Похоже, Райан Джонсон («Последние джедаи», «Достать ножи») нашёл для себя новый проект — необычный детективный драматический сериал в 10 эпизодов. Джонсон напишет, спродюсирует и поставит шоу для сервиса Peacock.

    Для главной роли он подыскал актрису, которая уже сталкивалась играла в концептуальном сериале — ею стала Наташа Лионн, звезда «Жизни матрёшки» от Netflix. Сейчас она как раз снимается во втором сезоне. Актриса также займёт должность исполнительного продюсера.

    Джонсон не раскрывает подробности сюжета, лишь ограничился, что каждая серия будет посвящена новому делу, а сам проект станет реверансом в сторону тех детективных историй, на которых он вырос. Пока даже не совсем понятно, будет ли проект как-то связан с фантастикой. Или же нас ждёт что-то вроде «Достать ножи», только в телевизионном формате.

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     Павел Ильин |  07.02.2019

    Ничего принципиально нового к теме «застрял в петле времени» сериал не добавляет. Не выстреливает даже то, что героиня — разработчица игр.

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    Кот-император
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