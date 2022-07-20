Resident Evil занял второе место в рейтинге Netflix по просмотрам за неделю

В это трудно поверить, но шоу по серии видеоигр Resident Evil ворвалось в топ проектов Netflix по просмотренным часам. Сериал вышел неделю назад, и за срок с 11 по 17 июля занял вторую строчку в списке самых популярных англоязычных тайтлов, уступив только четвёртому сезону «Очень странных дел». В топ-10 вошли другие сезоны «Странных дел», а также третий сезон «Академии Амбрелла». В конце списка — мистическая подростковая комедия «Бу, сучка» и новый мультсериал «Кунг-фу панда».

А вот так выглядит топ-10 неанглоязычных сериалов за это же время. Список с заметным отрывом возглавляет первый сезон южнокорейской юридической драмы «Адвокат Ву» (Extraordinary Attorney Woo). За ним расположились испанский триллер про психиатрическую тюрьму «Самая длинная ночь» (The Longest Night) и бразильская подростковая криминальная драма «Созвучие» (Sintonia) с третьим сезоном. В топе 22 недели держится Café con Aroma de Mujer — «дань уважении Колумбии и её традициям».

В список англоязычных фильмов в аналогичном топе ворвался приключенческий мультфильм «Морской монстр» (Sea Beast) с Карлом Урбаном на озвучке. За ним с большим отрывом следует свежая экранизация романа «Доводы рассудка» (Persuasion) с Дакотой Джонсон и Космо Джарвисом. Тройку замыкает документальное кино о настоящем преступлении «Девочка на снимке» (Girl in the Picture).

А вот какой получилась статистика неанглоязычных релизов. На первом месте — испанский приключенческий боевик «Долина мёртвых» (Valley of the Dead) про нападение зомби во время гражданской войны. За ним расположилась французская подростковая драма про школьников «Опасные связи» (Dangerous Liaisons). На третьем месте — тайваньский псевдодокументальный хоррор Incantation. В топе уже девятую неделю держится индийский блокбастер RRR.