Режиссёр «Дэдпула» Тим Миллер уверен, что герой может жить и без рейтинга R

В недавнем интервью изданию Inverse Тим Миллер, режиссёр первого «Дэдпула», поделился соображениями насчёт персонажа и взрослого рейтинга R, который был выдан двум фильмам.
Пожалуй, возрастной рейтинг — ключевой признак, по которому фильмы про Болтливого наёмника отличаются от другой супергероики Marvel. Когда права на героя перешли Disney, то у зрителей возникли вопросы, как интегрировать его историю в Киновселенную.
Вот что думает Миллер.
Я думаю, что подход Райана Рейнольдса к персонажу и то, как он принимает особенный безумный вид, — даже если ему запретить использовать слова из четырёх букв — останутся прежними Он всё ещё Дэдпул. Вы можете выкинуть из фильма все эпизоды с рейтингом R, но это всё так же будет Дэдпул, пока Райан Рейнольдс его играет.
При этом сам Файги ранее заявлял, что будущие фильмы про Дэдпула будут выходить с рейтингом R. Правда, очень похоже, что если герой заглянет в гости к остальным персонажам, то рейтинг придётся всё же снижать.
Интересно, что после релиза второй части «Дэдпула» создатели решили выпустить рождественскую версию картины под названием Once Upon a Deadpool, где вырезали взрослые эпизоды и добавили несколько дополнительных сцен.
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