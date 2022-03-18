Режиссёр «Выживших» экранизирует адвенчуру A Plague Tale: Innocence

Мрачную адвенчуру A Plague Tale: Innocence экранизируют в формате видеоигры. Производством займётся французская студия Merlin Productions, а издатель игры выступит в качестве продюсера Focus Entertainment. Проектом занимается режиссёр Матьё Тури («Выжившие»). Он также был ассистентом Квентина Тарантина на съёмках «Бесславных ублюдков».

Представитель Merlin Productions отмечает, что авторы игры могли продать права американским компаниям, но в итоге решили работать с родной Францией — учитывая, что и действие игры разворачивается во Франции.

A Plague Tale: Innocence рассказывает историю девочки Амиции и её младшего брата Гуго, которым в 1349 году приходится убегать от Инквизиции. Святые рыцари по какой-то причине хотят забрать Гуго. В ходе приключений Амиция учится ремеслу, искусству скрытности и быть прилежной старшей сестрой.

Сейчас разработчики занимаются продолжением для ПК, PS5 и Xbox Series — A Plague Tale: Requiem. Даты выхода у сиквела пока нет.