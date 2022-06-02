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    Ролевая игра по Rogue Trader, ретро-шутер и Darktide: анонсы с Warhammer Skulls

    2 июня 2022
    02.06.2022
    373
    2 минуты на чтение

    1 июня прошла онлайн-презентация Warhammer Skulls, в рамках которой анонсировали несколько видеоигр во вселенных Warhammer. И заодно показали дополнения для уже вышедших проектов.

    Warhammer 40,000: Rogue Trader

    Один из главных анонсов презентации. Owlcat Games, выпустившие две ролевых игры во вселенной Pathfinder, занялись большой и серьёзной ролевой игрой по Rogue Trader, тоже настольной ролевой игрой. Команда обещает многогранных персонажей, нелинейный сюжет и влияние решений игрока на развитие целой системы.

    Игрок возьмёт на себя роль вольного торговца, который вместе со своими напарниками будет исследовать окраины галактики и расширять границы Империума.

    Ранние предзаказы уже открыли на сайте. Правда, никаких дат пока не называют.

    Тизер и скриншоты

    Ролевая игра по Rogue Trader, ретро-шутер и Darktide: анонсы с Warhammer Skulls Ролевая игра по Rogue Trader, ретро-шутер и Darktide: анонсы с Warhammer Skulls 3 Ролевая игра по Rogue Trader, ретро-шутер и Darktide: анонсы с Warhammer Skulls 2 Ролевая игра по Rogue Trader, ретро-шутер и Darktide: анонсы с Warhammer Skulls 1

    Warhammer 40,000: Darktide

    Для игры вышел красивый кинематографический трейлер. Darktide разрабатывают создатели серии Vermintide — игра тоже будет кооперативным экшеном от первого лица, но теперь в сеттинге 41-го тысячелетия.

    Релиз намечен на 14 сентября, уже открыты предзаказы. Игра выходит на ПК и Xbox Series X/S.

    Апдейт Warhammer 40,000: Space Marine 2

    Продолжение экшена от третьего лица обошлось почти без новостей. В ролике, посвящённом разработке, показали лишь пару свежих несколько геймплейных кадров.

    Апдейт Blood Bowl 3

    Разработчики фэнтезийного симулятора американского футбола поделились некоторыми апдейтами. Игра по-прежнему запланирована на 2022-й. Её планируют выпустить на ПК и оба поколения консолей.

    Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef

    Динамичный 2D-платформер про орков запланирован на 20 октября на всех основных платформах, включая Nintendo Switch.

    Warhammer 40,000: Warpforge

    Неожиданно, но это коллекционная карточная игра во вселенной «сорокатысячника». Её планируют выпустить на ПК и мобильных устройствах в 2023-м. Планируются одиночная кампания и сетевые режимы. В неё войдут все основные фракции вселенной.

    Warhammer 40,000: Boltgun

    Ретро-шутер, вдохновлённый классическим DOOM (только здесь всё-таки можно прицеливаться «ввех-вних»), где нужно точно так же бегать по запутанным коридорам и истреблять силы Хаоса. Стилистика пиксель-арта и драйвовый экшен в комплекте. Релиз на всех платформах (включая Switch и консоли старого и нового поколений) в 2023-м.

    Дополнения

    Total War: Warhammer 3 — Immortal Empires

    Creative Assembly готовит масштабное дополнение «Бессмертные Империи», в которое войдут новые фракции, лидеры и территории. Открытая бета стартует в третьем квартале.

    Warhammer: Vermintide 2 — Be’lakor

    Бесплатное дополнение для кооперативной Vermintide 2 выйдет уже 14 июня.

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