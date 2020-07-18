В сети появилась русскоязычная обложка романа Сьюзен Коллинз «Баллада о змеях и певчих птицах» — приквела «Голодных игр», который расскажет о судьбе молодого Кориолана Сноу, ставшего диктатором.
Аннотация
Его будет подпитывать честолюбие.
Его станет подхлестывать соперничество.
Но у власти есть цена…
Наступает утро Жатвы, когда стартуют десятые ежегодные Голодные игры.
В Капитолии восемнадцатилетний Кориолан Сноу готовится использовать свою первую и последнюю возможность обрести славу в качестве наставника в Играх. Его некогда могущественная семья переживает трудные времена, и у нее остался единственный шанс — что Кориолан сумеет оказаться хитрее, сообразительнее и обаятельнее соперников и стать учителем победоносного трибута.
Но пока всё против него…
Его задание унизительно — наставлять девушку, которую прислали в качестве трибута, из самого низкого округа — Двенадцатого. Теперь их судьбы сплетены неразрывно — и каждое решение, принятое Кориоланом, приведет или к удаче, или поражению. Или к триумфу, или к катастрофе.
На арене начинается смертельный бой. А за пределами арены Кориолан понимает, что стал испытывать к обреченной девушке-трибуту теплые чувства.
Скоро ему придется решать: что важнее?
Необходимость следовать правилам — или желание выжить любой ценой? Даже если цена окажется слишком высока…
Выход запланирован на сентябрь 2020-го. Оригинал вышел в мае, его действие разворачивается за 64 года до событий саги. Коллинз рассказала больше о вселенной и показала события, которые в итоге привели к «Тёмным дням Панема».
В январе издание Entertainment Weekly публиковало англоязычный отрывок, в котором был и рисунок молодого Сноу.
В апреле Lionsgate объявила, что запустила в производство новую экранизацию. Фильм поставит Фрэнсис Лоуренс (клипмейкер Леди Гаги, Бейонсе, Дженнифер Лопес, а также режиссёр трёх фильмов саги). Сценарий пишет Майкл Арндт, продюсирует Нина Якобсон. Об актёрском составе информации пока не сообщали.
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