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    Русскоязычная обложка «Баллады о змеях и певчих птицах» — приквела «Голодных игр»

    18 июля 2020
    Кот-император
    18.07.2020
    3038
    1 минута на чтение
    Русскоязычная обложка « Баллады о змеях и певчих птицах» — приквела «Голодных игр»

    В сети появилась русскоязычная обложка романа Сьюзен Коллинз  «Баллада о змеях и певчих птицах» — приквела «Голодных игр», который расскажет о судьбе молодого Кориолана Сноу, ставшего диктатором.

    Русскоязычная обложка « Баллады о змеях и певчих птицах» — приквела «Голодных игр» 1

    Аннотация

    Его будет подпитывать честолюбие.
    Его станет подхлестывать соперничество.
    Но у власти есть цена…

    Наступает утро Жатвы, когда стартуют десятые ежегодные Голодные игры.

    В Капитолии восемнадцатилетний Кориолан Сноу готовится использовать свою первую и последнюю возможность обрести славу в качестве наставника в Играх. Его некогда могущественная семья переживает трудные времена, и у нее остался единственный шанс — что Кориолан сумеет оказаться хитрее, сообразительнее и обаятельнее соперников и стать учителем победоносного трибута.

    Но пока всё против него…

    Его задание унизительно — наставлять девушку, которую прислали в качестве трибута, из самого низкого округа — Двенадцатого. Теперь их судьбы сплетены неразрывно — и каждое решение, принятое Кориоланом, приведет или к удаче, или поражению. Или к триумфу, или к катастрофе.

    На арене начинается смертельный бой. А за пределами арены Кориолан понимает, что стал испытывать к обреченной девушке-трибуту теплые чувства.

    Скоро ему придется решать: что важнее?

    Необходимость следовать правилам — или желание выжить любой ценой? Даже если цена окажется слишком высока…

    Выход запланирован на сентябрь 2020-го. Оригинал вышел в мае, его действие разворачивается за 64 года до событий саги. Коллинз рассказала больше о вселенной и показала события, которые в итоге привели к «Тёмным дням Панема».

    В январе издание Entertainment Weekly публиковало англоязычный отрывок, в котором был и рисунок молодого Сноу.

    В апреле Lionsgate объявила, что запустила в производство новую экранизацию. Фильм поставит Фрэнсис Лоуренс (клипмейкер Леди Гаги, Бейонсе, Дженнифер Лопес, а также режиссёр трёх фильмов саги). Сценарий пишет Майкл Арндт, продюсирует Нина Якобсон. Об актёрском составе информации пока не сообщали.

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    Кот-император
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