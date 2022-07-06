Сериалы «Ночное небо» и «Жена путешественника во времени» закрыли после первых сезонов

Встречаем рабочий день с закрытием фантастических сериалов.
HBO закрыла сериал Стивена Моффата «Жена путешественника во времени» — экранизацию одноимённого романа Одри Ниффенеггер. Сериал адаптировал лишь часть событий романа (зато теперь можно сравнить с киноадаптацией 2009-го). Главные роли в шоу исполнили Тео Джеймс и Роуз Лесли.
А Amazon закрыл проект «Ночное небо» (Night Sky) про пожилую пару в исполнении Сисси Спейсек и Дж. К. Симмонса, у которых дома находится тайный портал на другую планету. Вскоре герои сталкиваются с неким молодым человеком, которого принимают… за инопланетянина!
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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