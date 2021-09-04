Слух: Братья Руссо могут не вернуться в киновселенную Marvel

Согласно изданию The Wall Street Journal, Джо и Энтони Руссо вели переговоры о постановке нового фильма для студии, однако переговоры зашли в тупик из-за опасений, что повторится ситуация Скарлетт Йоханссон. Актриса подала в суд на Disney из-за гибридного релиза «Чёрной вдовы», что не было оговорено в её договоре. От сборов зависел гонорар Йоханссон.

Как сообщают инсайдеры, у братьев появились сомнения относительно релиза фильма — неизвестно, по какой схеме будет распространяться их фильм и сколько им заплатят.