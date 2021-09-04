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    Новости

    Слух: Братья Руссо могут не вернуться в киновселенную Marvel

    4 сентября 2021
    04.09.2021
    921
    0 минут на чтение
    Слух: Братья Руссо могут не вернуться в киновселенную Marvel

    Согласно изданию The Wall Street Journal, Джо и Энтони Руссо вели переговоры о постановке нового фильма для студии, однако переговоры зашли в тупик из-за опасений, что повторится ситуация Скарлетт Йоханссон. Актриса подала в суд на Disney из-за гибридного релиза «Чёрной вдовы», что не было оговорено в её договоре. От сборов зависел гонорар Йоханссон.

    Как сообщают инсайдеры, у братьев появились сомнения относительно релиза фильма — неизвестно, по какой схеме будет распространяться их фильм и сколько им заплатят. 

    С момента создания «Мстителей: Финала» Руссо сосредоточились на других проектах, включая оригинальный фильм Netflix «Эвакуация» с участием актёра Криса Хемсворта. Ранее Братья Руссо говорили, что готовы вернуться в киновселенную Marvel, если им предложат экранизировать «Секретные войны».

    Руссо пока никак не комментируют эту информацию, но не исключено, что теперь студии придётся прописывать в договоре определённые гарантии для зарекомендовавшего себя дуэта режиссёров.

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