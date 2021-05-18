СМИ: Amazon собирается приобрести студию MGM. Сумму сделки оценивают в несколько миллиардов

Ещё в прошлом году СМИ писали, что MGM Holdings собирается продать дочернюю киностудию Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). И теперь о потенциальной сделке заговорили снова сразу несколько изданий, включая Variety и The New York Times.

Varity оценивает сделку в 9 миллиардов, прочие издания пишут о суммах схожего порядка. Новый этап переговоров якобы стартовал совсем недавно.

Сделка поможет усилить библиотеку Amazon, которая ныне насчитывает 200 миллионов подписчиков Prime по всему миру. Джефф Безос отмечал, что из них 175 миллионов как минимум раз что-то запускали из библиотеки Prime Video в прошлом году.

У MGM огромная библиотека, включающая франшизы «Хоббит», «Джеймс Бонд», «Робокоп», фильмы «Великолепная семёрка», «Молчание ягнят», а также сериалы «Фарго», «Викинги», «Звёздные врата», «Рассказ служанки» и многие другие.

На фоне коронавирусной пандемии MGM собиралась продать «Не время умирать» на стриминги за 600 миллионов, но в итоге покупатели отказались от сделки, посчитав цену слишком высокой.