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    Новости

    СМИ: Disney нашёл сценаристов для сериала про Сорвиголову

    20 мая 2022
    20.05.2022
    355
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    Реквием по миру «Сорвиголовы»: взлёт и падение сериалов Marvel-Netflix 4

    Как пишет Variety, Disney+ нашёл сценаристов для сериала про Сорвиголову. На должность взяли Мэтта Кормана и Криса Орда — они же выступят исполнительными продюсерами.

    Дуэт известен по работе над сериалом «Тайные операции», а кроме того, они занимались проектами «Враг внутри», «Отважные» (оба для NBC) и «Изоляция» (для The CW).

    О работе над сериалом было известно и ранее — осенью появилась информация о создании проекта, а позже об этом написало индустриальное издание Production Weekly.

    Любопытно, что в первоначальной карточке проекта отмечалось, что сериал будет перезапуском (Daredevil Reboot), но THR пишет, что «Сорвиголова» всё же может быть продолжением сериала от Netflix — в их заметке проект упоминается как «новый, но являющийся продолжением».

    Ранее в Киновселенной Marvel уже появились Чарли Кокс (в образе адвоката Мэтта Мёрдока в «Человек-Паук: Нет пути домой») и Винсент д’Онофрио (в сериале «Хоукай»).

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