СМИ: Disney работает над спин-оффом «Пиратов Карибского моря» с Марго Робби

Журналисты The Hollywood Reporter рассказали, что Disney запустила в производство спин-офф «Пиратов Карибского моря» с Марго Робби в главной роли.
Сценарий предложили написать Кристина Ходсон, которая работала над «Хищными птицами» и «Бамблби».
В издании подчеркнули, что речь идет не о перезапуске франшизы Теда Эллиотта и Крэйга Мэйзина, о котором сообщалось прежде.
Деталей проекта на данный момент нет. Однако известно, что это будет оригинальная история. Продюсером выступит Джерри Брукхаймер, который уже занимался франшизой.
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Но пока неизвестно, каким образом он впишется в историю.
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