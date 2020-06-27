СМИ: Disney работает над спин-оффом «Пиратов Карибского моря» с Марго Робби

Журналисты The Hollywood Reporter рассказали, что Disney запустила в производство спин-офф «Пиратов Карибского моря» с Марго Робби в главной роли.

Сценарий предложили написать Кристина Ходсон, которая работала над «Хищными птицами» и «Бамблби».

В издании подчеркнули, что речь идет не о перезапуске франшизы Теда Эллиотта и Крэйга Мэйзина, о котором сообщалось прежде.

Деталей проекта на данный момент нет. Однако известно, что это будет оригинальная история. Продюсером выступит Джерри Брукхаймер, который уже занимался франшизой.