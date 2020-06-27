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    Новости

    СМИ: Disney работает над спин-оффом «Пиратов Карибского моря» с Марго Робби

    27 июня 2020
    Дмитрий Кинский
    27.06.2020
    4553
    1 минут на чтение
    СМИ: Disney работает над спин-оффом «Пиратов Карибского моря» с Марго Робби

    Журналисты The Hollywood Reporter рассказали, что Disney запустила в производство спин-офф «Пиратов Карибского моря» с Марго Робби в главной роли.

    Сценарий предложили написать Кристина Ходсон, которая работала над «Хищными птицами» и «Бамблби».

    В издании подчеркнули, что речь идет не о перезапуске франшизы Теда Эллиотта и Крэйга Мэйзина, о котором сообщалось прежде.

    Деталей проекта на данный момент нет. Однако известно, что это будет оригинальная история. Продюсером выступит Джерри Брукхаймер, который уже занимался франшизой.

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     Дмитрий Кинский |  02.03.2020 |  376

    Но пока неизвестно, каким образом он впишется в историю.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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