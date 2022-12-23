СМИ: Netflix работает над аниме по «Очень странным делам»

По данным портала What’s on Netflix, создатели «Очень странных дел» братья Дафферы работают над аниме-сериалом во вселенной Stranger Things Tokyo.

Подробностей о проекте очень мало. Краткий синопсис гласит, что на этот раз с Изнанкой встретятся подростки-геймеры, проживающие в Токио в 1980-х.

Издание узнало некоторые детали. Аниме-сериал будет идти около 6 часов. Его называют «первым» спин-оффом — вероятно, скоро последуют новости о других проектах. Тем более, сами Дафферы намекали о расширении вселенной.

Разработка идёт с начала 2021-го. Даты выхода пока нет, но не исключено, что выпустить сериал могут перед пятым сезоном, над которым начали работать только осенью.