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    Новости

    СМИ: Netflix работает над аниме по «Очень странным делам»

    23 декабря 2022
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    23.12.2022
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    0 минут на чтение
    СМИ: Netflix работает над аниме по «Очень странным делам»

    По данным портала What’s on Netflix, создатели «Очень странных дел» братья Дафферы работают над аниме-сериалом во вселенной Stranger Things Tokyo.

    Подробностей о проекте очень мало. Краткий синопсис гласит, что на этот раз с Изнанкой встретятся подростки-геймеры, проживающие в Токио в 1980-х.

    Издание узнало некоторые детали. Аниме-сериал будет идти около 6 часов. Его называют «первым» спин-оффом — вероятно, скоро последуют новости о других проектах. Тем более, сами Дафферы намекали о расширении вселенной.

    Разработка идёт с начала 2021-го. Даты выхода пока нет, но не исключено, что выпустить сериал могут перед пятым сезоном, над которым начали работать только осенью.

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     Артём Дубровский |  02.07.2022

    Никаких больше загадок. Никаких новых персонажей. Никаких топтаний на одном месте. Только концентрированная драма и экшен, причём в таких масштабах, каких ещё не бывало в «Очень странных делах». 

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