СМИ: Netflix работает над аниме по «Очень странным делам»

По данным портала What’s on Netflix, создатели «Очень странных дел» братья Дафферы работают над аниме-сериалом во вселенной Stranger Things Tokyo.
Подробностей о проекте очень мало. Краткий синопсис гласит, что на этот раз с Изнанкой встретятся подростки-геймеры, проживающие в Токио в 1980-х.
Издание узнало некоторые детали. Аниме-сериал будет идти около 6 часов. Его называют «первым» спин-оффом — вероятно, скоро последуют новости о других проектах. Тем более, сами Дафферы намекали о расширении вселенной.
Разработка идёт с начала 2021-го. Даты выхода пока нет, но не исключено, что выпустить сериал могут перед пятым сезоном, над которым начали работать только осенью.
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Никаких больше загадок. Никаких новых персонажей. Никаких топтаний на одном месте. Только концентрированная драма и экшен, причём в таких масштабах, каких ещё не бывало в «Очень странных делах».
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