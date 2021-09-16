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    Новости

    СМИ: сиквел «Джокера» всё же запущен в производство

    16 сентября 2021
    16.09.2021
    1769
    0 минут на чтение
    Инсайдеры СМИ разошлись в информации о сиквеле «Джокера»

    По данным индустриального издания Production Weekly, вторая часть «Джокера» перешла в «активное производство».

    Судя по карточке проекта, продюсерами значатся в основном продюсеры первой части — Джозеф Гарнер и Эмма Тиллинджер Коскофф. В списке есть и Мартин Скорсезе! Тодд Филлипс, постановщик первой части, отмечен как продюсер, сценарист и режиссёр.

    К роли Артур Флэка вернулся Хоакин Феникс.

    О начале производства сиквела ранее ещё сообщил инсайдер Дэниел Рихтман.

    Официально Warner Bros. не анонсировала начало съёмок.

    «Джокер» вышел в 2019 году, и при бюджете в 55 миллионов долларов собрал свыше миллиарда в мировом прокате. По слухам, Warner Bros. предлагала Хоакину Фениксу 50 миллионов за участие в ещё двух фильмах про знаменитого злодея.

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