СМИ: сиквел «Джокера» всё же запущен в производство

По данным индустриального издания Production Weekly, вторая часть «Джокера» перешла в «активное производство».
Судя по карточке проекта, продюсерами значатся в основном продюсеры первой части — Джозеф Гарнер и Эмма Тиллинджер Коскофф. В списке есть и Мартин Скорсезе! Тодд Филлипс, постановщик первой части, отмечен как продюсер, сценарист и режиссёр.
К роли Артур Флэка вернулся Хоакин Феникс.
О начале производства сиквела ранее ещё сообщил инсайдер Дэниел Рихтман.
Официально Warner Bros. не анонсировала начало съёмок.
«Джокер» вышел в 2019 году, и при бюджете в 55 миллионов долларов собрал свыше миллиарда в мировом прокате. По слухам, Warner Bros. предлагала Хоакину Фениксу 50 миллионов за участие в ещё двух фильмах про знаменитого злодея.
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