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    Новости

    Смотрим церемонию The Game Awards 2020

    11 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    11.12.2020
    38
    2 минуты на чтение
    Смотрим церемонию The Game Awards 2020

    В 03:30 стартует церемония The Game Awards 2020, в рамках которой по традиции состоятся крупные анонсы — без сюрпризов не обойдется.

    На мероприятии точно покажут Dragon Age 4 и Warhammer 40,000: Darktide. Также многие ожидают демонстрацию Elden Ring от FromSoftware.

    Мы будем в реальном времени собирать подробности в заметке.

    Super Smash Bros. Ultimate

    Ростер персонажей Super Smash Bros. Ultimate пополнится Сефиротом — антагонистом Final Fantasy VII. Если мы не ошибаемся, в ролике он убил Марио.

    Герой появится в игре до конца 2020 года.

    Perfecrt Dark

    Студия The Initiative (под крылом Microsoft) анонсировала свой первый проект — Perfect Dark.

    Back 4 Blood

    Команда Tutrtle Rock после длительного молчания представила трейлер Back 4 Blood — духовного наследника Left 4 Dead от его создателей.

    Также разработчики показали геймплей.

    Командный зомби-шутер выйдет 22 июня 2021 года.

    The Callisto Protocol

    Студия Striking Distance, которую возглавляет автор Dead Space Глен Скофилд, анонсировала The Callisto Protocol — одиночный сурвайвл-хоррор от третьего лица.

    Игра выйдет в 2022 году.

    Warhammer 40 000: Daktide

    Fatshark продемонстрировала первый геймплейный трейлер Warhammer 40 000: Darktide.

    Disco Elysium: The Final Cut

    Disco Elysium получит бесплатное обновление The Final Cut, которое добавит в игру полную озвучку и новые квесты.

    Переиздание выйдет в марте 2021 года. Также игра появится на PS4 и PS5.

    Dragon Age

    BioWare представила красочный трейлер новой Dragon Age, в названии которой пока нет цифр и подзаголовков.

    По сюжету миру требуется новый герой, которой сможет дать отпор злым силам, угрожающим Тедасу.

    Crimson Desert

    Южнокорейская студия Pearl Abyss показала длинный трейлер «амбициозной экшен-игры в открытом мире» Crimson Desert.

    Релиз состоится зимой 2021 года.

    Ark 2

    В рамках церемонии состоялся анонс Ark 2, в которой главного героя сыграл… Вин Дизель.

    Ark: The Animated Series

    Также Ark получит анимационную адаптацию, в озвучке которой приняли участие Эллиот Пейдж, Дэвид Теннант, Джеффри Райт и другие.

    Смотрим церемонию The Game Awards 2020 2

    Fall Guys

    Devolver Digital объявила, что третий сезон Fall Guys стартует 15 декабря.

    Elite Dangerous

    Frontier Developments анонсировала дополнение Odyssey для Elite Dangerous, которое даст игрокам возможность проходить миссии и исследовать планеты на своих двоих.

    DLC выйдет в 2021 году.

    Evil Dead: The Game

    Saber Interactive представила игру по «Зловещим мертвецам» для PS4 и PS5. В ней будут кооперативный и PvP-режимы.

    Релиз намечен на 2021 год.

    Returnal

    Студия Housemarque объявила, что Returnal выйдет 19 марта 2021 года на PS5. Также разработчики показали немного геймплея.

    Super Meat Boy Forever

    Super Meat Boy Forever обзавелась датой выхода — 23 декабря 2020 года. Игра будет доступна в Epic Games Store.

    It Takes Two

    Создатель A Way Out Юсеф Фарес показал геймплей своего нового проекта — It Takes Two. Для прохождения в кооперативе понадобится всего одна копия игры.

    Она выйдет 26 марта 2021 года на всех основных платформах (в том числе на консолях прошлого поколения).

    The Elder Scrolls Online

    Bethesda анонсировала новое дополнение для The Elder Scrolls Online, получившее название «Врата Обливиона», и показала кинематографический трейлер.

    Разработчики поделятся деталями 22 января в рамках прямой трансляции.

    Evil West

    Focus Home Interactive представила Evil West. За разработку отвечает Flying Wild Hog, ответственная за Shadow Warrior.

    Игра выйдет в 2021 году.

    Scarlet Nexus

    В рамках TGA 2020 авторы слэшера в аниме-стилистике Scarlet Nexus показали новый трейлер. Релиз состоится летом 2021 года.

    Материал дополняется.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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