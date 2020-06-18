Соавтор «Рика и Морти» Дэн Хармон создаст комедийный сериал для Fox к 2022 году

Fox Entertainment подписала договор с одним из авторов «Рика и Морти» и шоураннером сериала «Сообщество» Дэном Хармоном о создании эксклюзивного анимационного сериала для взрослых — с прицелом на весну 2022 года.

Производством займётся студия Bento Box Entertainment («Закусочная Боба»).

За последние годы телесеть развила сегмент взрослых анимационных сериалов: к «Симпсонам», «Гриффинам» и «Закусочной Боба» добавились «Дунканвилль», ситком Bless the Harts и грядущие Housebroken и The Great North.