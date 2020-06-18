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    Соавтор «Рика и Морти» Дэн Хармон создаст комедийный сериал для Fox к 2022 году

    18 июня 2020
    Кот-император
    18.06.2020
    6013
    1 минут на чтение
    Дэн Хармон

    Fox Entertainment подписала договор с одним из авторов «Рика и Морти» и шоураннером сериала «Сообщество» Дэном Хармоном о создании эксклюзивного анимационного сериала для взрослых — с прицелом на весну 2022 года.

    Производством займётся студия Bento Box Entertainment («Закусочная Боба»).

    За последние годы телесеть развила сегмент взрослых анимационных сериалов: к «Симпсонам», «Гриффинам» и «Закусочной Боба» добавились «Дунканвилль», ситком Bless the Harts и грядущие Housebroken и The Great North.

    Перед тем, как присоединиться к телесети, я был независимым продюсером, у которого была возможность поработать с Дэном над одним из моих прошлых проектов. Его необыкновенный голос, тенор и убеждённость в том, что он всегда преподносит неожиданные истории, убедили меня в том, что у него есть особый талант.

    Майкл Торн, президент Fox Entertainment

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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