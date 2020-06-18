Соавтор «Рика и Морти» Дэн Хармон создаст комедийный сериал для Fox к 2022 году

Fox Entertainment подписала договор с одним из авторов «Рика и Морти» и шоураннером сериала «Сообщество» Дэном Хармоном о создании эксклюзивного анимационного сериала для взрослых — с прицелом на весну 2022 года.
Производством займётся студия Bento Box Entertainment («Закусочная Боба»).
За последние годы телесеть развила сегмент взрослых анимационных сериалов: к «Симпсонам», «Гриффинам» и «Закусочной Боба» добавились «Дунканвилль», ситком Bless the Harts и грядущие Housebroken и The Great North.
Перед тем, как присоединиться к телесети, я был независимым продюсером, у которого была возможность поработать с Дэном над одним из моих прошлых проектов. Его необыкновенный голос, тенор и убеждённость в том, что он всегда преподносит неожиданные истории, убедили меня в том, что у него есть особый талант.
Майкл Торн, президент Fox Entertainment
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