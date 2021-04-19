Сообщество The Tolkien Society опубликовало почти все выпуски журнала Mallorn

С 1970 года в Великобритании действует The Tolkien Society — образовательное, благотворительное и литературное сообщество поклонников Толкина, которые занимаются популяризацией и изучением его творчества. У сообщества есть свои традиционные встречи (например, собираются в День чтения Толкина 25 марта).

Среди прочего, Общество выпускает периодику: рассылку Amon Hen или журнал Anor. Самое известное издание — академический рецензируемый журнал Mallorn, который выходит раз в год. В нём публикуют статьи о жанре фэнтези, о творчестве Толкина, о связи с произведениями других писателей, а также рассказы и стихотворения.

Среди статей встречаются, например, такие: «Реализм в фэнтези: „Властелин колец“ как история… фальшивая», «Лавкрафтианский круг и инклинги: мифопоэтический дар Говарда Лавкрафта» и «Священное братство: святость во „Властелине колец“».

Долгое время выпуски были доступны только участникам сообщества, но в середине апреля организаторы решили выложить в сеть PDF всех номеров, за исключением выпусков за последние пару лет.

Участники The Tolkien Society получают печатные копии раз в год. Членство стоит 30 фунтов в год на одного человека, и дополнительно участник получает доступ к Amon Hen (шесть раз в год), а также доступ к онлайн-архивам.