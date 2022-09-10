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    #Marvel #анонс #Киновселенная Marvel

    «Сорвиголова», «Локи», «Громовержцы», «Секретное вторжение»: что показали на панели Marvel Studios на D23 Expo

    10 сентября 2022
    10.09.2022
    42
    4 минуты на чтение
    #Marvel #анонс #Киновселенная Marvel
    «Сорвиголова», «Локи», «Громовержцы», «Секретное вторжение»: что показали на панели Marvel Studios на D23 Expo 1

    Во второй день фестиваля D23 Expo 2022 Disney провела презентацию проектов Marvel Studios, на которой рассказали про пачку сериалов и фильмов по вселенной. Мы увидели трейлеры «Ночного оборотня» в духе классических ужастиков и «Секретного вторжения» со скруллами  и Ником Фьюри, а также узнали, кто войдёт в команду Громовержцев.

    Выбрали главное с презентации.

    Чёрная пантера: Ваканда навеки

    На панели показали эксклюзивный отрывок из картины.

    Режиссёром снова выступил Райан Куглер. Он сообщил, что всё ещё занимается монтажом.

    Кевин Файги уверил поклонников, что в картине важную роль сыграет Шури. После того, как в СМИ появились новости о антиваксерской позиции актрисы Летишии Райт (играет Шури), поползли слухи, что в Marvel Studios захотели уменьшить роль персонажа из-за возникших проблем и травмы актрисы.

    Фильм расскажет о попытках мира вокруг присвоить богатство Ваканды, пока сама страна наиболее слаба и переживает трагедию — смерть Т’Чаллы. Смерть героя в картине стала знаком уважения умершему Чедвику Боузману.

    Главным антагонистом будет Нэмор. В фильме обещают с ним много экшена.

    «Чёрная пантера: Ваканда навеки» выйдет 11 ноября.

    что показали на панели Marvel Studios на D23 Expo что показали на панели Marvel Studios на D23 Expo 1

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     Юлий Ким младший |  17.02.2018

    В этом фильме главное действующее лицо не супергерой Т’Чалла, а Ваканда — идеальное общество равенства, прогресса и традиций.

    Железное сердце

    У сериала показали обновлённый логотип. У шоу уже есть первый тизер, но его продемонстрировали только посетителям выставки. Судя по словам создателей, сериал столкнёт между собой магию и технологию.

    Энтони Рамос сыграет супергероя Плаща.

    Сериал расскажет о юной изобретательнице из комиксов Рири Уильямс, которую введут во второй части «Чёрной пантеры». Она тоже будет работать над бронированным костюмом, как и Железный человек. Девушку сыграет Доминик Торн («Если бы Билл-стрит могла говорить»).

    Сценарий написал Чинака Ходж (сериал «Сквозь снег», перезапуск «Удивительных историй»).

    Точной даты выхода пока нет.

    что показали на панели Marvel Studios на D23 Expo 2

    Человек-Муравей и Оса: Квантомания

    Триквел супергеройского боевика расскажет о путешествии в Квантовый мир.

    Кэтрин Ньюман («Маленькие женщины», « Покемон. Детектив Пикачу») сыграла Джесси Лэнг, дочь Скотта Лэнга. Ещё в фильме сыграл Билл Мюррей. Если верить слухам, он воплотил короля Крайлара, который правит городом в Квантовом мире. К роли агента Джимми Ву («Ванда/Вижен») вернулся Рэндалл Парк.

    Одним из противников будет МОДОК. Он выступит ближайшим помощником главного злодея Канга. По словам создателей, фильм будет напрямую связан с будущим кроссовером из Шестой фазы «Мстители: Династия Канга»

    А Пол Радд говорит, что фильм не будет похож на предыдущие части «Человека-Муравья». В триквеле «маленькие персонажи совершают нечто большое».

    «Квантомания» запланирована на 17 февраля 2023-го.

    что показали на панели Marvel Studios на D23 Expo 3

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    Marvel сняли свой самый маленький, камерный и комедийный фильм, дающий передохнуть от эпических битв.

    Werewolf by Night

    На панели официально анонсировали хоррор-спецвыпуск Werewolf by Night, о котором мы писали ранее. В режиссёрское кресло сел композитор Майкл Джаккино, известный по саундтрекам к картинам Marvel («Доктор Стрэндж», «Человек-Паук: Нет пути домой», «Тор: Любовь и гром»). Ещё он писал музыку к новому «Бэтмену».

    Главные роли исполнили Лора Донелли («Невероятные») и Гаэль Гарсиа Берналь («Время», «Тайна Коко»).

    Первый трейлер проекта стилизован под старые ужастики. В нём же можно разглядеть Лешего.

    Премьера — 7 октября на Disney+.

    Секретное вторжение

    Ник Фьюри возвращается на Землю в первом тизере «Секретного вторжения» — сериала про миссию скруллов.

    Премьера в 2023-м

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    Armor Wars

    У сериала показали обновлённый логотип, а актёр Дон Чидл со сцены дал понять, что про шоу не забыли — съёмки начнутся в следующем году. Чидл вновь воплотит Джеймса Роудса.

    что показали на панели Marvel Studios на D23 Expo 5

    Локи

    Во втором сезоне к актёрскому составу присоединится Ке Хюи Куан из картины «Все везде и сразу». Он сыграет сотрудника бюро TVA. Похоже, Мультивселенные не отпускают артиста!

    К роли Канга вернётся Джонатан Мейджорс, с ним обещают больше сцен.

    Как ранее сообщали СМИ, Marvel наняла Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда в качестве режиссеров второго сезона «Локи». Вместе они приложили руку к «Лунному рыцарю», «Архиву 81» и «Сумеречной зоне».

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    Правила самой реальности изменились, а из тени вышел новый всемогущий суперзлодей.

    Фантастическая четвёрка

    Теперь официально: режиссёром выступит Мэтт Шекман («Ванда/Вижен»). Но актёрский состав на панели так и не назвали — эти детали Кевин Файги обещает раскрыть через год.

    Даты выхода пока нет.

    Эхо

    На панели показали трейлер сериала про Эхо — немую героиню «Соколиного глаза». В шоу появится и Винсент д’Онофрио, который вернётся к роли Уилсона Фиска. Его персонаж будет носить на глазах медицинскую повязку — в соответствии с обновлённым образом из комиксов.

    Якобы к роли Джессики Джонс вернётся и Кристен Риттер.

    Даты выхода пока нет.

    Сорвиголова: Рождённый заново

    Сериал представили Чарли Кокс и Винсент д’Онофрио.

    Съёмки начнутся в 2023-м. По-прежнему обещают 18 эпизодов. И тоже без даты выхода.

    Капитан Америка: Новый мировой порядок

    Режиссёр Джулиус Она («Парадокс „Кловерфилда“») описывает фильм как конспирологический триллер.

    Главным злодеем будет Лидер из Невероятного Халка (Сэмюел Стернс). К роли вернётся Тим Блейк Нельсон. Новым Соколом станет Дэнни Рамирес («Сокол и Зимний солдат»). Будут и новички — например, актриса Шира Хаас («Неортодоксальная») играет израильскую супергероиню Сабру.

    Выход фильма запланирован на май 2024-го.

    «Сорвиголова», «Локи», «Секретное вторжение»: что показали на панели Marvel Studios на D23 Expo

    Громовержцы

    Кроссовер про антигероев соберёт много знакомых лиц: Вал («Чёрная вдова»), Призрак («Человек-Муравей и Оса»), Красный Страж («Чёрная вдова»), Елена Белова («Чёрная вдова», «Соколиный глаз»), Баки («Капитан Америка: Зимний солдат»), Агент США («Сокол и Зимний солдат»), Таскмастер («Чёрная вдова»).

    Боевик планируют выпустить 26 июля 2024 года.

    «Сорвиголова», «Локи», «Секретное вторжение»: что показали на панели Marvel Studios на D23 Expo 1

    Марвелы

    На панели показали отрывок из «Марвелов» — картины про Капитан Марвел, Мисс Марвел и Монику Рамбо, которым предстоит отправиться на другую планету.

    Постановщица — Ниа ДаКоста («Кэндимен»).

    Фильм планируют выпустить 28 июля 2023-го.

    «Сорвиголова», «Локи», «Громовержцы», «Секретное вторжение»: что показали на панели Marvel Studios на D23 Expo

     

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