«Союзмультфильм» планирует договориться насчёт прав на Чебурашку до конца года

Как пишет ТАСС с ссылкой на интервью каналу РБК, «Союзмультфильм» рассчитывает до конца этого года завершить переговоры с японской компанией по поводу прав на «Чебурашку».

Напомним, о намерении вернуть права на мультфильм и образ персонажа в студии заговорили публично в апреле 2020-го. Тогда председатель правления Юлиана Слащёва рассказывала, что основные сложности связаны с тем, что юридические разбирательства нужно проводить в Японии. Права на персонажа продали японской компании 17 лет назад. «Союзмультфильм» даже собирался поднять вопрос о возврате прав на государственный уровень.

А вот как дела обстоят спустя год:

Мы в финальной стадии взаимоотношений с японской компанией, до конца года рассчитываем завершить процесс, результатом которого будет возврат международных прав на Чебурашку и на все мультфильмы, связанные с ним, на «Союзмультфильм», сохранение японской стороной прав на Японию с пересмотром условий финансирования, потому что студия ничего не получала от доходов японской компании и от продаж, которые были по Чебурашке. Юлиана Слащёва, председатель правления «Союзмультфильма»

Она уточнила, что «Союзмультфильм» не перекупает международные права, а именно договаривается с японской стороной.

ТАСС уточняет условия сделки. Согласно им, японская компания получила исключительную лицензию на мультфильмы, а также образы персонажей на территории всех государств, кроме бывших советских республик. При этом «Союзмультфильм» лишался права выдать такую же лицензию какой-либо еще компании. В связи с этим у сторон возникли разногласия по поводу срока действия договора и его условий.

В этом году«Союзмультфильм» совместно со «Сбером» выпустили праздничный эпизод «Чебурашки», выполненный в 3D-графике:

Кроме того, «Союзмультфильм» вместе со Сбербанком, студией Yellow, Black and White и телеканалами СТС и «Россия 1» запустил в производство полнометражный игровой фильм (не анимацию) про Чебурашку. Планируемый бюджет — не менее 600 миллионов рублей. Продюсеры отмечают, что высокая цена обусловлена компьютерной графикой, при помощи которой изобразят Чебурашку.

Съёмки планируют в 2021-м, а показать фильм — в 2022-м.