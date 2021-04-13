    3
    Новости

    «Союзмультфильм» планирует договориться насчёт прав на Чебурашку до конца года

    13 апреля 2021
    Кот-император
    13.04.2021
    684
    1 минута на чтение
    «Союзмультфильм» выпустит полнометражное игровое кино про Чебурашку

    Как пишет ТАСС с ссылкой на интервью каналу РБК, «Союзмультфильм» рассчитывает до конца этого года завершить переговоры с японской компанией по поводу прав на «Чебурашку».

    Напомним, о намерении вернуть права на мультфильм и образ персонажа в студии заговорили публично в апреле 2020-го. Тогда председатель правления Юлиана Слащёва рассказывала, что основные сложности связаны с тем, что юридические разбирательства нужно проводить в Японии. Права на персонажа продали японской компании 17 лет назад. «Союзмультфильм» даже собирался поднять вопрос о возврате прав на государственный уровень.

    А вот как дела обстоят спустя год:

    Мы в финальной стадии взаимоотношений с японской компанией, до конца года рассчитываем завершить процесс, результатом которого будет возврат международных прав на Чебурашку и на все мультфильмы, связанные с ним, на «Союзмультфильм», сохранение японской стороной прав на Японию с пересмотром условий финансирования, потому что студия ничего не получала от доходов японской компании и от продаж, которые были по Чебурашке.

    Юлиана Слащёва, председатель правления «Союзмультфильма»

    Она уточнила, что «Союзмультфильм» не перекупает международные права, а именно договаривается с японской стороной.

    ТАСС уточняет условия сделки. Согласно им, японская компания получила исключительную лицензию на мультфильмы, а также образы персонажей на территории всех государств, кроме бывших советских республик. При этом «Союзмультфильм» лишался права выдать такую же лицензию какой-либо еще компании. В связи с этим у сторон возникли разногласия по поводу срока действия договора и его условий.

    В этом году«Союзмультфильм» совместно со «Сбером» выпустили праздничный эпизод «Чебурашки», выполненный в 3D-графике:

    Кроме того, «Союзмультфильм» вместе со Сбербанком, студией Yellow, Black and White и телеканалами СТС и «Россия 1» запустил в производство полнометражный игровой фильм (не анимацию) про Чебурашку. Планируемый бюджет — не менее 600 миллионов рублей. Продюсеры отмечают, что высокая цена обусловлена компьютерной графикой, при помощи которой изобразят Чебурашку.

    Съёмки планируют в 2021-м, а показать фильм — в 2022-м.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

        Комментарии для сайта Cackle

      Статьи

      Обсуждаем космическую фантастику в 22 выпуске подкаста
      0
      6670
      Обсуждаем космическую фантастику в 22 выпуске подкаста

      Свежий выпуск Фантастического подкаста.

      Сериал «Сквозь снег», 2 сезон: классовая борьба в новом Ноевом ковчеге 4
      0
      5233
      Сериал «Сквозь снег», 2 сезон: классовая борьба в новом Ноевом ковчеге

      Второй сезон исправил ошибки первого, но потерял нескольких заметных пассажиров по дороге.

      Что почитать из фантастики? Книжные новинки февраля 2021 7
      0
      12260
      Чарльз Стросс «Дженнифер Морг»: возвращение супершпиона и демонолога Боба Говарда

      Вторая часть хроники из будней Прачечной — самой секретной британской спецслужбы.

      «Утиные истории» закрыты. За что мы их полюбили 13
      0
      52758
      «Утиные истории» закрыты. За что мы их полюбили

      Семья и приключения на первом плане. А ещё — целый ворох камео!

      Читаем книгу «Предел» Сергея Лукьяненко: продолжение космооперы «Порог»
      0
      58841
      Читаем книгу «Предел» Сергея Лукьяненко: продолжение космооперы «Порог»

      Криди и Анге пытаются посадить катер на поверхность планеты. Одна беда — эту планету раздирает большая война обезьян, которые взрывают друг друга ядерными бомбами.

      Видео: обзор эпической настолки «Властелин Колец: Странствия в Средиземье»
      0
      145425
      Видео: обзор эпической настолки «Властелин Колец: Странствия в Средиземье»

      Новый ролик от Hobby World.

      It Takes Two: игра-сказка про стокгольмский синдром
      0
      63505
      It Takes Two: игра-сказка про стокгольмский синдром

      Лучшая кооперативная головоломка со времён Portal 2.

      Писатели-историки, работающие в жанрах фантастики и фэнтези 16
      0
      116744
      Зарубежные писатели-историки, пишущие фантастику и фэнтези

      Авторы польского, китайского и американского происхождения.

      Спецпроекты

      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Top.Mail.Ru

      Сообщить об опечатке

      Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

      Отправить