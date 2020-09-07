«Союзмультфильм» выпустит новый мультсериал — детский детектив по сценарию Донцовой

«Союзмультфильм» анонсировал новый мультсериал — «Тайны Медовой долины». Это детский детектив, разработанный студией при участии писательницы Дарьи Донцовой. Его планируют выпускать на плщадке Premier.
Мы сегодня собрались, чтобы презентовать наше первое партнерство с платформой Premier. Это новый детективный сериал студии «Союзмультфильм» «Тайны Медовой долины». <…> Раньше были попытки делать детективные истории, например, «История одного преступления» Федора Хитрука имеет элементы детектива. В нашем случае это детектив и комедия. Вообще жанр детского детектива, как в книгах, так и в кино в последнее время был незаслуженно забыт. Мы его хотим возрождать.
Юлианна Слащева, председатель правления киностудии
Мультфильм рассчитан на аудиторию от 4 до 6 лет. Его создали на игровом движке Unreal Engine, что позволило ускорить производственный цикл. В будущем компания собирается выпустить и полнометражный фильм.
Контракт «Союзмультфильм» с Premier подразумевает выход ещё двух анимационных проектов, а также перенос библиотеки компании на платформу Premier.
Действие «Тайн» разворачивается в Медовой долине, городке на берегу моря. Здесь живут кулинарный гений ежиха Мари, провинциальная модница белка Люси, меланхоличный и добрый медвежонок Фил и другие. Их размеренную жизнь периодически нарушают странные и необъяснимые происшествия, которые приводят к недопониманиям и даже ссорам. На помощь соседям спешат мудрая сова Софи и ее помощник — бельчонок Чинк. Он делает для гениальной сыщицы фотографии событий, произошедших днем, ведь Софи — ночная птица и в светлое время суток спит. Ночью, разглядывая фотографии Чинка, сова распутывает загадочные обстоятельства дел.
52-серийный мультсериал стартует 19 сентября.
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