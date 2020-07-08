Сразу две игры по World of Darkness: о вампирах (от авторов The Council) и оборотнях

7 июля французский издатель Nacon (ранее Bigben Interactive) провёл трансляцию, на которой показал несколько трейлеров грядущих видеоигр. Среди них — первый геймплейный ролик игры про оборотней в «Мире тьмы» и новая игра про вампиров.

Геймплейный трейлер Werewolf: The Apocalypse — Earthblood состоит из экшен-сцен, в которых герой в форме оборотня разрывает врагов на части. Создатели пока что показали не все озвученные ранее особенности: например, известно, что игроков ждёт открытый мир (с линейным сюжетом), побочные квесты про сверхъестественных существ, а герой сможет принимать три облика.

Релиз — 4 февраля 2021-го на ПК, PS4 и Xbox One, а также на PS5 и Xbox Series X.

Над Vampire: the Masquerade — Swansong работают создатели квеста The Council. Игра расскажет о вампирах из трёх кланов Камарильи. Обещают, как и прежде, строить сюжет, исходя из действий и решений игрока.

Точной даты выхода нет, релиз ожидается когда-то в 2021-м на ПК, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и консолях нового поколения.