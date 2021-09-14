Стив Возняк объявил о создании частной космической компании Privateer Space

Предприниматель и сооснователь Apple Стив Возняк объявил о создании ещё одной частной космической компании — Privateer Space. Его коллегой стал гендиректор робототехнической компании Ripcord Алекс Филдинг.
Возняк в твите пообещал, что Privateer будет «не похожа на другие». А вдохновляющий тизер, в котором перемешиваются документальные и художественные кадры, выводит слоган «У неба нет границ».
В описании к ролику сообщается, что все подробности предприниматели расскажут на выставке AMOS Tech 2021, которая пройдёт в сентябре.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: точка зрения зомби«Узнаем ответ — сможем выжить».
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.