Стив Возняк объявил о создании частной космической компании Privateer Space

Предприниматель и сооснователь Apple Стив Возняк объявил о создании ещё одной частной космической компании — Privateer Space. Его коллегой стал гендиректор робототехнической компании Ripcord Алекс Филдинг.

Возняк в твите пообещал, что Privateer будет «не похожа на другие». А вдохновляющий тизер, в котором перемешиваются документальные и художественные кадры, выводит слоган «У неба нет границ».

В описании к ролику сообщается, что все подробности предприниматели расскажут на выставке AMOS Tech 2021, которая пройдёт в сентябре.