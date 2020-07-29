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    «Судьба Готэма зависит от тебя»: WB выпустит интерактивный мультфильм Batman: Death in the Family

    29 июля 2020
    Кот-император
    29.07.2020
    2779
    1 минута на чтение

    Warner Bros. Animation поделилась трейлером следующего мультфильма во вселенной DC — это адаптация знаменитого комикса «Смерть в семье». И главное в нём — интерактивность.

    В 1988-м в издательстве DC вышла одноимённая серия комиксов. В ней сюжет разворачивался вокруг Робина (тогда под маской скрывался Джейсон Тодд), который узнаёт, что его родная мать жива, и потому решает встретиться c ней. Однако Джокер похищает паренька и начинает его пытать. Идея была в том, что на последней странице издательство напечатало два номера, по которым могли звонить читатели, чтобы определить судьбу Робина.  Один номер — за спасение персонажа, а другой — за его смерть. В итоге поклонники решили, что Джейсон Тодд должен умереть.

    Теперь WB выпускает интерактивный мультфильм, где выбирать будут зрители. При этом выборов, конечно, будет больше. Трейлер так и вовсе обещает, что «каждый выбор будет иметь последствия».

    Batman: Death in the Family — это, по сути, «режиссёрская версия» мультфильма Batman: Under the Red Hood, который выходил 10 лет назад. Создатели нового мультфильма переозвучили героев, обновили графику, добавили сцены и сюжетные линии.

    Продюсером, режиссёром и сценаристом проекта выступил Брэндон Виетти. Брюс Гринвуд (The Resident, Star Trek, iRobot), Винсент Мартелла (Phineas and Ferb) и Джон Ди Мадджио (Futurama, Adventure Time) вернулись к своим ролям Бэтмена, Джейсона Тодда и Джокера. Кроме того, Зехра Фазал (Young Justice) подарила свой Талии аль-Гул, а Гэри Коул (Veep) озвучит Двуликого и Джеймса Гордона.

    Batman: Death in the Family выйдет осенью 2020-го.

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    Кот-император
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