Свежий трейлер аниме-сериала «Поднятие уровня в одиночку»

Crunchyroll поделился свежим трейлером аниме-сериала «Поднятие уровня в одиночку». В нём представляют главных героев, завязку и много экшена.

«Поднятие уровня в одиночку» — первоначально веб-новелла Чугонга, по которой вышло ранобэ. Она быстро завоевала популярность, и в итоге получила аниме-адаптацию. Ранобэ на русском издавало АСТ, а «Азбука» выпускает вебтун.

По сюжету 10 лет назад в мире появились Врата, откуда на Землю проникли монстры. Но вместе с этим избранные люди — Охотники — получили силы, которые помогли им противостоять чудищам. А в центре внимания слабый парень Сон Джин, которому даже подземелье самого низкого ранга трудно. В одном из таких он однажды погибает… или не совсем.

За производство отвечает студия A-1 Pictures, известная по «Мастерам меча онлайн» и «Семи смертным грехам». А постановкой занимается Сюнсукэ Накадзю, приложивший руку к «Атаке титанов» и «Человеку-бензопиле».

Первоначально премьера планировалась в 2023-м, но её в итоге перенесли на зимний сезон 2024-го.