    3
    Новости

    Свежий трейлер аниме-сериала «Поднятие уровня в одиночку»

    4 июля 2023
    Фото аватара
    04.07.2023
    482
    0 минут на чтение

    Crunchyroll поделился свежим трейлером аниме-сериала «Поднятие уровня в одиночку». В нём представляют главных героев, завязку и много экшена.

    «Поднятие уровня в одиночку» — первоначально веб-новелла Чугонга, по которой вышло ранобэ. Она быстро завоевала популярность, и в итоге получила аниме-адаптацию. Ранобэ на русском издавало АСТ, а «Азбука» выпускает вебтун.

    По сюжету 10 лет назад в мире появились Врата, откуда на Землю проникли монстры. Но вместе с этим избранные люди — Охотники — получили силы, которые помогли им противостоять чудищам. А в центре внимания слабый парень Сон Джин, которому даже подземелье самого низкого ранга трудно. В одном из таких он однажды погибает… или не совсем.

    За производство отвечает студия A-1 Pictures, известная по «Мастерам меча онлайн» и «Семи смертным грехам». А постановкой занимается Сюнсукэ Накадзю, приложивший руку к «Атаке титанов» и «Человеку-бензопиле».

    Первоначально премьера планировалась в 2023-м, но её в итоге перенесли на зимний сезон 2024-го.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Какие фильмы смотреть в июле 2023? Часть 1: Мировой прокат 1
    0
    5159
    Какие фильмы смотреть в июле 2023? Часть 1: Мировой прокат

    Это атомная бомба! А ещё — кукла Барби, астральные чудовища и целый особняк с привидениями.

    Какие новые сериалы смотреть в июле 2023? Комиксы DC, аниме, экранизация видеоигры и афрофутуризм
    0
    53356
    Какие новые сериалы смотреть в июле 2023? Комиксы DC, аниме, экранизация видеоигры и афрофутуризм

    А ещё — адаптация российского романа и бразильский мультсериал.

    P. S. Вспоминая Mechanical Poet: коллеги и друзья о Лексе Плотникове
    0
    116271
    P. S. Вспоминая Mechanical Poet: коллеги и друзья о Лексе Плотникове

    Рассказывают Максим Самосват, Том Токмаков, Тая Разумовская, Джерри Ленин и Владимир Ермаков.

    Читаем стимпанк-роман «Ходячие библиотеки» Нелл Уайт-Смит
    0
    105213
    Читаем стимпанк-роман «Ходячие библиотеки» Нелл Уайт-Смит

    В первой главе мы знакомимся с главной героиней и узнаём о её профессии — охоте на книги.

    «Ведьмак», 3 сезон: осталось ли что-нибудь от книг? Впечатления от первой части (спойлеры!)
    0
    156498
    «Ведьмак», 3 сезон: осталось ли что-нибудь от книг? Впечатления от первой части (спойлеры!)

    Пока что главная интрига сезона — в том, как именно создатели поменяют лицо Геральту.

    Говорим о польских авторах в 85-м выпуске «Фантастического подкаста» 1
    0
    335934
    Говорим о польских авторах в 85-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Польская фантастика это не только Лем и Сапковский — Вегнер и Гжендович, Пекара и Комуда, Збешховский и, конечно же Яцек Дукай…

    Осенью МФ запустит краудфандинг на издание полного собрания комиксов Александра Ремизова
    0
    340696
    Осенью МФ запустит краудфандинг на издание полного собрания комиксов Александра Ремизова

    Это не ремейк и не расширенное издание «Картинок и разговоров».

    Фантасты о Луне: утопия, тюрьма, сокровищница 21
    0
    200752
    Как космос может убить Землю. Астероиды, планеты-изгои, нейтронные звёзды и сверхновые

    Рассказываем про вполне научные ужасы, от которых даже Брюс Уиллис вас не спасёт.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить