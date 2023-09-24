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    Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил углекислый газ в океане на Европе

    24 сентября 2023
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    24.09.2023
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    Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил углекислый газ в океане на Европе

    Фото: CC BY-SA 2.0 / Kevin Gill

    Две команды учёных под руководством планетологов Саманты Трамбо из Корнеллского университета и Майкла Брауна из Калифорнийского технологического института опубликовали исследование (оригинал под пейволлом, пересказ от N+1), в котором проанализировали инфракрасную спектроскопию, полученную от телескопа «Джеймс Уэбб» после наблюдения Европы, спутника Юпитера.

    Исследователи рассказали о концентрации углекислого газа в регионе Тара, чей диаметр составляет примерно 1800 километров. Учёные считают, что его источником могут быть углеродсодержащие соединения из подповерхностного водного океана.

    У команды есть несколько предположений: возможно, газ образовался во внутреннем океане или на поверхности — в результате радиолитического преобразования.

    Европа — один из крупнейших спутников Юпитера. Одна из её главных особенностей — глобальный солёный океан, который скрыт под массивной ледяной корой (доходит почти до 50 километров). Астробиологи уже называли Европу потенциально пригодной для существования жизни, но пока что учёные не так хорошо знают химический состав спутника.

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     Кирилл Размыслович |  15.04.2023 |  7546

    Почему астрономов так интересуют эти далёкие миры и что именно они надеются там найти?

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