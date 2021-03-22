Теперь Кейт Кейн в «Бэтвумен» играет звезда «Криптона»

Создатели «Бэтвумен» взяли на роль Кейт Кейн новую актрису — Уоллис Дэй, которая наиболее известна по «Криптону» и «Холлиоксу».

Изначально героиню играла Руби Роуз, но она покинула сериал после первого сезона из-за больших нагрузок.

По сюжету в начале второго сезона девушка попала в авиакатастрофу. И, как оказалось, она выжила, но получила тяжелые травмы и внешне изменилась до неузнаваемости. Тем не менее Кейт не вернется к супергеройским будням. Костюм останется у Райан Уайлдер в исполнении Джависии Лесли.

Ранее Роуз заявила, что не против вернуться к роли Кейн. Но актриса не представляет, как это можно грамотно обставить с точки зрения сюжета.

Второй сезон еще не закончился, однако сериал уже продлили на третий.